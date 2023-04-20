高雄是臺灣唯一聚集陸、海、空三軍眷村歷史記憶的城市，觀光品牌「眷戀高雄」集結12家眷村品牌，橫跨餐飲、旅宿、伴手禮選物、文創體驗等領域，以說故事的方式，讓眷村的魅力及生活感重現，並提供團體預約或客製化遊程，一起來深度走讀岡山、鳳山及左營的眷村吧！

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遨遊岡山天空之城

岡山是我國重要的空軍基地，空軍官校也設立於此，因而形成特有的空軍文化。在南岡山捷運站集合出發之後，我們在岡山眷村文化協會理事張允慧帶路下，走訪了岡山眷村「樂群村」，和金鐘戲劇《一把青》拍攝地的「醒村」齊名，是岡山18座眷村唯二保留下的眷村，共保留35棟眷舍，高雄市政府文化局將其登錄為文化資產「聚落建築群」。

樂群村是岡山18座眷村唯二保留下的眷村之一，高雄市政府文化局將其登錄為文化資產「聚落建築群」，盼留下生活痕跡。(攝影/Carter)

岡山眷村文化協會理事張允慧，娓娓道來岡山眷村的故事。(攝影/Carter)

來到樂群村3號的眷舍，張允慧指著牆上美軍於1944年繪製的岡山兩萬五千分之一地形圖，娓娓道來眷村真實演出的光陰故事。樂群村3號目前由岡山眷村文化協會進駐營運維護，設有眷村老照片常設展。樂群村內依舊可見到了竹籬笆、防空洞、巷子口電線杆上的廣播器喇叭，保留過去眷村生活痕跡及故事。

樂群村3號眷舍陳列眷村老照片及欣欣市場影像文物常設展，可預約參觀。 (攝影/Carter)

岡山眷村文化協會出版的《我村》是第一本全國性眷村文化刊物。(攝影/Carter)

眷村濃厚的人情味也展現在料理美食上，原為日本海軍航空隊軍官俱樂部，戰後為空軍官兵俱樂部新生社，現由「梅園餐廳」經營傳承70多年，保留當時空軍將領最愛吃的菜色，例如相當費工的羊肉爐、香酥鴨……等；「岡大匯館」結合亞洲風味料理及藝文空間，以美食為媒介，為地方公益與文化導覽搭起橋梁。

岡大匯館為深耕在地的藝文餐飲空間。(攝影/Carter)

吃完美食，跟著眷戀高雄走讀岡山老街，大致以維仁路、開元街、平和路為範圍，當地人又稱之為「中街」。融合傳統與現代的中街，曾是精華地段，不只有從清代沿革至今的平安市場，街上仍可看到許多老屋建築立面，位於民生路與平和路口的「太吉西藥房」就是岡山第一家有英名名稱的店鋪，街上也有地方創生體驗空間的「剛好販賣所」，來發覺岡山不一樣的故事。

接著接駁前往「航空教育展示館」，這裡是亞洲唯一懸吊式飛機展示館，也是全球唯一可以看到中、美、蘇國寶級軍機的展示館，其中最大亮點是2022年底新進駐的編號10004經國號雙座原型機，對航空迷是相當難得的空軍主題博物館之旅。

航空教育展示館是亞洲最早懸吊式飛機展示館，並展示空軍建軍以及中共投誠時曾經使用的軍用航空器。(攝影/Carter)

遨遊岡山天空之城賦歸之前，不能錯過順道走訪豆瓣醬創始店－明德老醬舖採買伴手禮，1948年隨軍隊撤退來臺的空軍士官劉明德，把製作豆瓣醬好手藝流傳開來，從初期在眷村內沿街叫賣，口耳相傳後，已成為全臺家喻戶曉的醬料品牌。

明德食品第三代劉宇邦繼續讓岡山醬料品牌歷久不衰。(攝影/Carter)

除了辣豆瓣醬、經典陳年醬，明德食品也陸續推出懷味眷村、醬菜系列、自耕小農等產品。(攝影/Carter)

眷村讓人充滿回憶的往事，透過岡山一日遊小旅行，從走讀導覽中慢慢走進不同時空的常民生活，來體驗岡山的人文溫度。

• 岡山眷村文化協會

地址：高雄市岡山區樂群路3號

電話：（07）392-4759

FB：岡山眷村文化協會

• 明德食品（老醬鋪門市）

地址：高雄市岡山區河堤路二段128號

電話：（07）629-6448

時間：09：00～21：00

官網：明德食品

• KCA岡大匯館

地址：高雄市岡山區維新東街51號

電話：（07）623-3895

時間：11：30～14：30、17：30～21：00，週二17：30～21：00

FB：岡大滙館 - KCA 岡大滙館

• 航空教育展示館

地址：高雄市岡山區致遠路55號

電話：（07）625-8111

時間：08：00～17：00

官網：航空教育展示館

• 新生社梅園

地址：高雄市岡山區柳橋西路1號

電話：（07）625-2556

時間：09：00～14：00、17：00～21：00，週一店休

官網：新生社梅園

• 剛好販賣所/剛好販売所 tú-hó culture store

地址：高雄市岡山區平和路116號

電話：（07）621-2397

時間：10：00～18：30，週二三四店休

FB：剛好販賣所/剛好販売所 tú-hó culture store

陸海散策 走讀鳳山、左營舊城

近年高雄「以住代護」駐村計畫開啟了眷村活化再利用的新篇章，從全民修屋、眷村民宿到眷村創業的餐飲、獨立書店與相關文創產業，每棟眷舍搖山變為獨一無二的空間。來到鳳山黃埔新村，從入口望去旗海飄揚，雖為著名觀光景點，卻沒有過度的包裝，流露著尋常的生活溫度。

黃埔新村展示館，除可瞭解臺灣眷村的文史脈絡，也蒐羅眷戶們的生命記事，展示珍貴歷史文物與影像。(攝影/Carter)

在「SOHO工房」小安的帶路下，我們從大東捷運2號一起漫遊鳳山古城，一路走進全臺第一代眷村之一的黃埔新村，位在俗稱「黃埔軍校」的陸軍軍官學校正對面，大約建成於1940年代，在居民的努力下，延續著眷村的故事。

SOHO工房為眷村文創據點，除了提供修復老屋服務，也規劃導覽與住宿體驗。(攝影/Carter)

SOHO工房成員之一的小安從老屋修繕過程中，發想出窗花饅頭創意美食。(攝影/Carter)

跟著村民邊串門子邊品嘗窗花饅頭，中午來到「可可米果手創雜貨食記」家中，闆娘津津姐張羅打點道地的上海味眷村風味家常料理，邊吃邊聊一桌子滿載眷村特色的午餐，展現了亮眼的眷村新生活。

可可米果手創雜貨食記的餐桌料理，不僅是道地上海味，還有濃郁的眷村人情味。(攝影/Carter)

飽食過後，接駁前往T恤手造館為此行紀念動手做T恤DIY，繼續向下一站左營前進。

T恤手造館提供各式印花體驗DIY。(攝影/Carter)

左營海軍眷村是臺灣單一軍種〈海軍〉最大眷村集中區域，在明鄭時代即有軍屯地與聚落，日治時期布局軍港建設，一直到國民政府遷臺後範圍更加擴大。其中明德、建業、合群三座眷村，以文化景觀保留下來，有「將軍村」之稱的明德新村被譽為全臺「最高級」的眷村，部分眷舍活化改建為「再見捌捌陸 臺灣眷村文化園區」，適合民眾悠閒散步、感受濃濃懷舊風情。

左營建業新村以文化景觀保留下來。(攝影/Carter)

沿襲日治時期街廓景觀，左營眷村主要道路以「經緯向」命名，巷道齊整，庭院敞亮，百年雨豆樹林蔭夾道。「老媽寶眷村民宿」主人陳祈佑笑說，「左營眷村其實是城市中的一座農村」，芒果、酪梨、荔枝、香蕉、木瓜果樹四季遞嬗，眷村裡的農活成為一幕另類的生活風景。隨著眷村民宿聚落成形，無論是海軍的軍官級眷舍打造成的依依眷村民宿，或充滿綠意生活氛圍的老媽寶眷村民宿，歡迎大家走進眷村，泡一壺茶、聊聊天，像在家一般的自在放鬆。

老媽寶眷村民宿在老件家私布置下，充滿老派生活記憶。(攝影/Carter)

• SOHO工房

地址：高雄市鳳山區黃埔新村東三巷101號

電話：0978-605-050

FB：SOHO工房

• 可可米果手創雜貨食記

地址：高雄市鳳山區黃埔新村東一巷82號

電話：0913-956-501

時間：週六日11：00～21：00，平日採預約

FB：可可米果手創雜貨食記

• T恤手造館

地址：高雄市鳳山區文龍東路33號

電話：（07）745-2200

時間：09：00～12：30、14：00～17：00，週一休館

官網：T恤手造館

• 老媽寶眷村民宿

地址：高雄市左營區緯十路54之8號

電話：0980-424-526

FB：老媽寶眷村民宿

• 依依.眷村民宿-建業

地址：高雄市左營區建業新村緯十路54-11號

電話：0917-859-586

FB：依依.眷村民宿-建業

本文作者：陳婷芳

(本文摘自《高雄畫刊》2023/04)