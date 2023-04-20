歡迎來自各地的陌生人，蒞臨落日轉運站搭乘交通工具，來到命運的交叉口，前往真實與虛構的神祕旅程……

體驗設計公司「驚喜製造Surprise Lab.」帶著全新作品《落日轉運站》南下高雄，酒吧裡的情感暗流《微醺列車 The Great Tipsy : Bon Voyage》，以及英國倫敦團隊的聲音劇場《FLIGHT 無光飛航》，自即日起至6月4日，兩部作品接力製造前所未有的沉浸式體驗。

以《微醺大飯店》、《無光晚餐》等特殊體驗引爆話題，被觀眾譽為「突破想像極限」的團隊「驚喜製造」，成軍8年來首度推出高雄專場，以《落日轉運站》為主題，引導觀眾開啟感官神經，在充滿互動性的情境下完成「心的旅程」。

2020年與高雄電影節協力推出《微醺列車》，在短短五天內交出完售千張票券的好成績。而此次落日轉運站版本的《微醺列車》，創辦人兼製作人陳心龍表示，雖為同名作品，但其中的角色劇情與空間氛圍都截然不同，體驗改版再升級。他也補充：「前進高雄首次面對全新地域與客群，我們也降低票價門檻，希望吸引大家目光，了解沉浸式體驗劇場。」

驚喜製造創辦人之一陳心龍。(攝影/李瑰嫻)

踏入落日轉運站，提供兩條路線選擇，搭乘《微醺列車》前，首先會拿到一張沒有目的地的車票，古典風格的車廂裡，有數十名和你一起搭乘的陌生乘客，以及4名無法到站的角色。列車準時啟程，乘客手執一杯落日限定特調，在微醺中和角色對話，探索他們深藏的秘密，列車裡暗藏機關，掛在牆上的畫作，或是看似隨意擺設的裝飾品，都有可能是通往隱藏空間的入口。穿梭在車廂內抽絲剝繭，角色無法下車的理由被逐一揭開，然而象徵旅途終點的結局卻是未知數，觀眾所做的每個選擇，都將改變角色與觀眾自身命運，6套結局如同命運交叉點，每一步環節都有可能是關鍵。

「驚喜製造」推出全新沉浸體驗《微醺列車》，挖掘4位無法下車角色背後的故事，並在引導下喚起參與者的生命經驗，和故事產生情感共鳴。(圖片提供/驚喜製造)

「我們不定義自己是劇場，而是一種體驗。」驚喜製造創辦人兼製作人陳心龍解釋《微醺列車》的規劃概念。「觀眾體驗優先於創作本位，藉由和角色正常對話，近距離接觸，讓觀眾浸泡在體驗中相信故事是真的，最後感受到的情緒也是真的。」

「驚喜製造」引進英國Darkfield團隊製作的聲音劇場《無光飛航》，觀眾在擬真機艙環境中，經歷一場驚險刺激的飛行體驗。(圖片提供/驚喜製造)

《無光飛航》是「驚喜製造」從英國聲音劇場團隊DARKFIELD引進的全新體驗，劇本經過導演微調，以更符合臺灣文化的內容落地高雄。藉由高音質的情境式聲音劇場，引導觀眾走入感官的極限刺激。「《微醺列車》像是讓人眼角含淚的溫馨劇情片，而《無光飛航》更像是逼出驚嚇眼淚的驚悚片。」陳心龍笑說。

戴上360度環繞耳機，在全黑環境中放大聽覺感官，一步步察覺飛機裡各種古怪之處，乘客不到最後一刻無法知曉，究竟飛機能否平安抵達目的。(圖片提供/驚喜製造)

在連空服員、配件都真實還原的逼真機艙中，觀眾戴上360度環繞耳機，進入黑暗中展開旅程。從空服員的機艙廣播開始，整座飛機就透露著不尋常氣息，隨著飛機逐漸飛升，各種突發狀況頻出，晃動的座椅和地面，把緊張情緒升到最高點，讓人忍不住直冒冷汗、緊緊抓住飛機把手。「沒想到光聽聲音可以比看電影更刺激。」、「過程真的太逼真了！」許多觀眾在體驗後到「驚喜製造」臉書粉專留下感想。黑暗剝奪視覺，讓聽覺變得格外敏銳，可以感覺有人在耳畔說話，空服員送餐走動的聲音也格外真實，反而更讓人沉浸在故事情境裡。

「第一次體驗沉浸式劇場，一台列車，四個包廂，每位旅客不同的故事都會慢慢把你帶進去情境裡。演員們真的很厲害，我差點都要哭了」有參加者留下感想。關於《無光飛航》，網友Lea說：「在黑暗無光、伸手不見五指的情境下，掛上耳機獨自的世界，透過左邊右邊的聲音引導。建議一定要跟朋友坐一起！這個恐怖程度破表，抓緊他的雙手就對了！」

60分鐘搭乘時間，搭乘者與角色、以及其他乘客互動，可能是選一首歌，也可能是留下一句說不出口的話語。(圖片提供/驚喜製造)

陳心龍也劇透：「故事的目的不是為了嚇觀眾，更像是平行宇宙，乘客就像是薛丁格的貓，你可以決定自己的終點，選擇迎接日出還是落日。」

充滿互動性的劇情、零距離感的感官刺激，以及每次都能帶來新體感的多開放式結局，引導觀眾開啟感官神經，在驚喜不斷之餘，更觸動內心感性，感受自己與他人之間的情感流動。陳心龍表示，「驚喜製造」團隊初衷，是希望為城市帶來更多新鮮有趣的經驗，讓人們看見城市美好；也為他人創造美好。「我們創造出各種遊戲機制和沈浸式體驗，是和城市對話的一種方式。」首次在高雄長期演出，陳心龍希望能帶給高雄市民更多感動和回憶。更多精采結局以及對人生的省思，就交由觀眾進一步挖掘和體驗。

落日月臺提供獨家酒飲小食，以及可以休憩聊天的空間，讓乘客經歷五感體驗的旅程之後，彼此聊天分享；延長感動的餘韻。(圖片提供/驚喜製造)

• 「落日轉運站The Sunset Terminal」沉浸式體驗展覽

作品一《微醺列車 THE GREAT TIPSY：BON VOYAGE》

作品二《FLIGHT 無光飛航》-英國 DARKFIELD

時間：即日起~2023.08

週三至週五：18:00~23:00、週六、週日：11:30~16:30、17:30~23:00、週一、週二：休息

地址：高雄駁二藝術特區蓬萊區B10倉庫（鼓山區蓬萊路99號）

官網：落日轉運站

本文作者：李瑰嫻

(本文摘自《高雄畫刊》2023/04)