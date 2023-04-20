「史努比來了！」船身紅、白相間，彩繪世界知名漫畫史努比圖像的渡輪，從海面緩緩駛進，讓孩子們興奮不已呼喊，陪伴的大人們也嘴角上揚，開心地舉起手機為小朋友和渡輪合影。

船身有著亮眼史努比塗裝的海上巴士「旗福2號」，不但萌度破表，船艙內裝配全球首創的「AI智慧窗屏導覽系統」科技，透過高解析度透明顯示面板，讓遊客眼睛到哪裡，資訊就跟到哪裡，帶來嶄新的零時差遊船體驗。

「地球上最有名的狗狗」史努比躍上船身，以活潑亮麗的形象吸引大、小朋友搭乘。(攝影/Carter)

「我們到85大樓了！」、「前面白色的大橋是大港橋！」遊客指著螢幕好興奮。在風光明媚的亞灣穿梭航行，隨著渡輪窗外風景流轉，窗屏內也跟著跳出特色建築與地景文化的介紹，此外窗屏還能顯示從不同角度，欣賞航道另一端高字塔壯闊的大船入港景像，以及俯瞰亞灣風光的高空視角影像，變換不同觀賞視角，盡覽高雄亞洲新灣區美景。

配合去年底推出「鼓山（魚市場）—棧貳庫—旗津」航線，領先亞洲打造低碳無廢氣的MIT電動渡輪「旗福2號」，外裝不僅換上卡通明星史努比彩繪，船艙內部也新裝載由工研院、船舶中心與友達光電攜手開發的「AI智慧窗屏導覽系統」智慧科技，利用多感測跨屏定位、地景辨識、人臉朝向辨識、手勢辨識與虛實融合等技術，打造全球首創的「零接觸」互動體驗，遊客不用穿戴任何裝置，就能獲得AR擴增實境的觀光導覽體驗，是全球第一艘智慧導覽輪船。

旗福2號每日航行往返於「鼓山（魚市場）—棧貳庫—旗津」間，載運乘客暢遊亞灣的代表景點。(攝影/Carter)

因應遊客紛雜、天候變化，要將高端技術導入現場應用，研發團隊面臨種種挑戰。高雄輪船公司表示：「環境光線隨時在改變，不同航程方向、天氣、面光、背光的角度，都會影響透明窗屏的資訊呈現。」經過研究人員多次設計和調整，總算達到眼前即時清晰的呈現效果，讓人感到耳目一新。

「AI智慧窗屏導覽系統」可辨識人臉朝向，達到「眼睛看到哪裡，資訊就顯示到哪裡」的效果。(攝影/Carter)

此外，智慧窗屏不僅能對外辨識地景，也會「回頭看」，對內偵測人臉朝向並計算距離。高雄輪船公司補充說：「遊客在移動轉頭改變視線角度時，即使船體搖晃或遊客半側臉狀態，都能達到『眼睛看到哪裡，資訊就顯示到哪裡』的效果。」

互動性高的導覽輪船，甫推出即廣受各地遊客喜愛，特別是對新鮮事物充滿好奇心的小朋友，一上船就迫不及待擠到透明窗屏前，盡情地揮手和擺動身體，透過各種肢體語言和窗屏互動。輪船公司表示，系統經過特定海域時，還會顯示各種特殊動物，有個學齡前的小小朋友特別著迷，不停地指著窗屏對媽媽說「恐龍來了」，讓親子旅遊更加溫馨有趣。

MIT製造的電動渡輪旗福2號，改善以往柴油渡輪的震動性與柴油味等缺點，讓遊客愜意在船上欣賞港灣落日景致。(攝影/Carter)

另一方面，高雄輪船公司也與航線周邊的商家合作，共同創造「智慧經濟圈」智慧窗屏會在經過商店時跳出QR code，遊客透過手機掃瞄，就能即時取得商品優惠，不僅提供導覽服務，還有線上購物的附加功能。想跟著史努比一起暢遊高雄港嗎？即日起至8月20日止，旗福2號史努比彩繪船每日開航，帶領旅客前往高雄燈塔、棧貳庫、鼓山魚市場等特色景點，體驗智慧遊船新科技，愜意感受港都的新舊人文風貌。

• 史努比渡輪（海上巴士航線）

船班時刻表及票價查詢

聯絡電話：(07)226-2888（週一至週五 08：00~12：00、13：30~17：30）

• 小叮嚀：航班或因天氣、海象及檢修等調整，請留意最新消息公告。

本文作者：李瑰嫻

(本文摘自《高雄畫刊》2023/04)