高雄鼓山地嶽殿座落於河川市場內，為當地民眾信仰中心，隸屬地嶽殿的「吉勝堂八家將」是居民們共同的宗教記憶，也是「高雄市無形文化資產」，今年受邀參加「2023年法國尼斯嘉年華」，讓臺灣家將文化站上國際。

高雄第一個在地八家將團

八家將是經由開臉、著神服神冠，扮演神將的陣頭，擔任神明的駕前將軍，負責驅邪捉妖、阻嚇鬼魅、保安除煞。傳統習俗必須是村莊裡身強體壯、品行優良的男丁，才有資格跳八家將，為神明出巡開路，在信徒心目中，家將如同神明親臨，因此都相當尊敬。

八家將在信徒心目中，家將如同神明親臨。(攝影/Carter)

臺灣各地家將團依師承分別派系，各派系家將的角色、臉譜、身段和陣法皆有差異。吉勝堂八家將成立於1949年，鼓山地嶽殿的李兩傳先生聘請臺南佳里林木老師傅，至高雄傳授家將步伐與技法，開創在地八家將團先河，承襲林木導師親授的「吉」字系統，命名「吉勝堂」，隸屬地藏王菩薩駕前，家將統帥為李府大神。

吉勝堂八家將為11人編制，包含刑具爺，甘、柳、范、謝四大將，春、夏、秋、冬四大神、以及文、武差爺。不同於其他派系，吉勝堂家將的步法類似武術，腳步流暢不停頓，講究彼此默契，出陣總能吸引信眾圍觀。1981年便於第一屆全國藝陣大賽中榮獲藝陣組第三名、八家將組第一名，自此在8、90年代聞名全臺，想加入家將行列還不一定有機會。

吉勝堂翻轉家將傳統刻板印象，展現臺灣多元文化。(攝影/Carter)

撕下「8+9」標籤 新世代八家將翻轉刻板印象

臺灣家將文化隨著時代變遷與少子化，以及傳出逞兇鬥狠事件引發社會負面觀感、年輕人不願花時間參與陣頭，致使吉勝堂一度面臨八家將斷層，人數少到無法出陣。轉機出現在5年前，就讀臺北藝術大學建築與文化資產研究所的李佩儒回到家鄉，不願見吉勝堂八家將就此失傳，志願協助推廣家將文化。

出陣前6小時，家將們依序至地嶽殿二樓的地藏王菩薩跟前畫臉，當面師第一筆落下，年輕家將似乎瞬間變成另一個人，沈穩而平靜且自帶氣勢。(攝影/Carter)

李佩儒協同在地文化工作室合辦家將臉譜彩繪、家將陣法等體驗活動，藉由動手做、親自跳，破除民眾對家將凶神惡煞的刻板印象，重新吸引年輕人關注與興趣。此外，吉勝堂也嘗試從教育發揮影響，資深家將走進校園，讓小學生體驗打鼓、陣法、臉譜彩繪等，進而認識臺灣傳統文化。吉勝堂八家將現任會長陳忠遙有感而發地說：「主公（李府大神）很開明啦！信仰也要跟著時代進步，主要還是希望更多年輕人加入，讓它（家將文化）傳承下去。」

吉勝堂八家將由二十多歲新生代將腳組成。(攝影/Carter)

現在吉勝堂八家將由二十多歲新生代將腳組成，包括原本到廟裡打工，卻意外投入家將文化的中山大學學生家豪，以及因參加陣頭體驗，對民間信仰產生興趣的資訊工程研究生奕元，並非大眾刻板印象中幫派人士的聚集地。在隊長阿棋帶領下，吉勝堂家將團堅持傳統、嚴守紀律和禁忌，出陣前三天即開始茹素、禁女色，開臉上馬（畫臉後、出陣前稟告主公的儀式）後噤聲、禁飲食，更遑論抽菸、吃檳榔等行為。團員彼此感情深厚，期間即使很少出陣，也固定於每週六晚上團練。阿棋神色嚴肅地表示：「穿上這套衣服後，就不是原本的自己。」團員們因信仰而凝聚，都有維持神明和宮廟形象的共識，他說：「我想讓大家知道，可以跳家將是種特權，非常光榮。」

家將們陸續開臉（畫臉）、著神服、戴神冠，由會長帶領焚香稟告李府大神，完成「上馬」儀式後，家將就是神明的代表，必須禁食、噤口不語，言行舉止都要嚴守規矩。(攝影/Carter)

從宗教活動到文化展演 傳統藝陣跳上國際舞台

為了讓更多人看見家將藝術，吉勝堂近來積極參與各地文化展演活動，例如，出席2021年哈瑪星濱線祭的開幕儀式演出、在真愛碼頭接駕鳳芸宮海巡媽祖等。今年2月，臺灣家將首度受邀參加世界三大嘉年華之一的尼斯嘉年華會遊行，吉勝堂也努力克服資金和人力困難，把握機會帶家將們出國表演，以家將傳統身段結合南應大舞者的現代舞，獲得法國民眾的關注與喝采，在國際舞台上展現臺灣多元的文化。

鼓山地嶽殿吉勝堂八家將受邀參加「2023年法國尼斯嘉年華」，獲得熱烈迴響，讓臺灣家將文化站上國際。（圖片提供/高雄地嶽殿）

訪談最後，詢問正專注幫同伴彩繪臉譜的面師家豪，關於這次出國表演的感受，原以為會看到年輕人的興奮與志得意滿，家豪卻只是畫筆稍停，語氣平淡地回覆：「我們扮裝後就有將軍的自覺，這份氣勢與驕傲不是出國表演後才有，我們本來就以跳家將自豪。」一旁有點木訥的奕元補充道：「即便外國人多喜歡我們，最重要的，還是希望社會大眾回頭看見自己土地上的民俗文化。」對這些新生代家將而言，文化傳承的使命感或許也已收斂內化為一種虔誠信仰。

吉勝堂八家將團的面師家豪正專注地為扮演秋大神的家將彩繪臉譜。秋大神屬於四季大神之一，職責是拷問，法器類似刑具，臉譜是大鵬鳥，俗稱「鳥面」。(攝影/Carter)

• 高雄地嶽殿 吉勝堂八家將

地址：高雄市鼓山區河川街103巷20號

電話：（07）551-9629

官網、FB

本文作者：李曉萍

(本文摘自《高雄畫刊》2023/04)