臺企銀管顧二代創新系列節目《台灣新世代》，邀請台灣經濟研究院副院長林欣吾和瑞星財經科技營運長邱珩探討AI結合金融運用，從SVB美國矽谷銀行倒閉破題，說明AI能夠以理性角度輔助投資人分散風險，並講述FinGuider如何運用AI技術達成24小時的理性分析，最後收束到熱門的ChatGPT工具，深入淺出「AI是否會取代人類」的命題。

SVB美國矽谷銀行倒閉引起了台股的動盪，對台灣許多投資者來說卻是後知後覺，即使是網路發達的今天，也有許多投資者不會使用工具，資訊時間差決定了投資的勝負點，營運長邱珩強調，FinGuider本身就是運用AI來預測美股的工具，為大家整合許多財經資訊、公司財報及分析師評價。

邱珩以本次經濟風暴為例，公開矽谷銀行與引發第二次風波的瑞士信貸圖表，能夠發現AI在這兩次交易中未雨綢繆，在2月底至3月初便賣出這兩家公司，幫助投資人避開超過60%以上的虧損。

公開矽谷銀行金融風暴與引發第二次風波的瑞士信貸圖表，發現AI在2月底至3月初便賣出這兩家公司，幫助投資人避開超過60%以上的虧損。(圖:中時新聞網)

邱珩指出，FinGuider其實就是團隊打造的 「一站式美股資訊平台」，目標是縮小海內外的資訊落差，中文化界面降低投資人入場門檻，最終解決投資人兩個痛點:「到底要買什麼?」和「什麼時候該買?」。

台灣經濟研究院副院長林欣吾對FinGuider讚譽有加，他強調「投資最重要的就是要掌握報酬率和風險」，但市場的資訊量龐大，數據整理需要時間與人力成本，此時FinGuider不只能快速將新聞的資訊收束，還能夠24小時保持理性，甚至可以比對過去的歷史資料，了解投資組合當中的報酬率，讓投資人自由選擇風險投資偏好。

因為AI訓練的關係，資料庫需要仰賴專業知識和專有名詞的訓練，最終還是回到以人為本的精神，AI無法完全取代人類。(圖:中時新聞網)

對於「AI是否會取代人類的問題」，邱珩和林欣吾抱持著否定態度，他們指出GPT屬於「生成式技術」，ChatGPT主要還是根據使用者輸入的資料來做反應，同時也因為AI訓練的關係，資料庫需要仰賴專業知識和專有名詞的訓練，所以最終還是回到以人為本的精神，反而FinGuider在人性的需求與AI的精準度上雙管齊下，幫助投資人進入美股的投資世界。