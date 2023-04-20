韓媒報導，台積電除了國內擴廠，還在全球各地大膽投資，赴美、日設廠，德國廠也在討論階段，與三星只專注國內投資形成鮮明對比，三星上月宣布，未來20年內在京畿道龍仁市投資300兆韓元。目前晶圓代工市占，台積電持續攀升，三星則原地踏步，全球兩大半導體廠不同投資步調，結果如何備受關注。

韓國民族日報報導，台積電「果斷投資」不僅是在國內，還延伸到世界各地。

台積電熊本廠獲日本政府4760億日圓補貼，將近在日本設廠成本1.1兆日圓（86億美元）的一半，預計2024年底，開始生產12~28奈米車用半導體。

台積電亞利桑那州廠第一期工程預計於2024年開始投產4奈米（N4），第二期工程於2026年開始生產3奈米半導體，兩期工程總投資金額約為400億美元，是美國史上規模最大的外國直接投資案之一。

此外，傳出台積電赴德國德勒斯登設半導體廠，已進入後期討論階段，同時與印度和墨西哥就投資進行協商。

台積電採取大膽擴張策略，與韓國三星近期動向形成鮮明對比，三星上月宣布，未來20年內在京畿道龍仁市投資300兆韓元，主要集中在國內投資。

全球兩大晶圓代工廠的版圖始終沒有縮小跡象。台積電代工市占率從2018年51.4%成長到2022年58.5%，而三星仍停留在15.8%，處於原地踏步狀態。

三星營收起伏很大主要受到記憶體產業衝擊，而台積電業績卻持續成長。從營業利潤來看，2018年三星半導體營收44.5兆韓元，大幅領先台積電14兆韓元，到了2022年，台積電營收為47.6兆韓元，三星只有24兆韓元，雙方情勢逆轉。

報導指出，台積電沒有自己品牌的包袱，因此能為蘋果、高通、輝達（NVIDIA）等美企大廠生產晶片，將台灣強項應用於半導體領域，實現全球霸主地位。

台積電在2021年度報告中提到，採用291個先進技術，為535家客戶製造1萬2302種不同產品。反觀三星擁有自家品牌，但要從蘋果等競爭對手中爭取訂單，卻遇到很大難題。

隨著台積電在各地不斷擴張，台灣有部分人士擔憂若海外設廠，技術就會外流，並削弱台灣產業優勢，但也有學者認為這是杞人憂天，台積電進軍海外是多方考量，有助於公司未來的發展。