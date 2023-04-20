俄油限價措施去年正式上路，限制俄油出口價格在60美元以下，否則無法使用西方的海上保險。但近日美國財政部聲明指出，注意到有報告稱，有油輪採欺騙手段躲過60美元的價格上限，其中有美國公司在不知情的情況下參與交易。

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）表示，經由東西伯利亞-太平洋石油管道（ESPO）的俄油，可能高於60美元的上限，且部分美國公司「被瞞騙」為其提供服務。

OFAC表示，這些提供服務的美國企業可能不知情，不知道是為價格高於上限的俄油提供服務，因為對方可能提供不完整、虛假的資料，又或者使用其他的手法，例如透過船舶的識別系統，模糊油輪的來源。

這是美國首次就價格上限發布警告，OFAC呼籲美國企業，應該要求對方出示俄油實際價格的收據或合同，若無法取得訊息足夠清晰的文件，可能會面臨OFAC的執法行動。此外，被瞞騙的美國企業可以出示文件，證明是被欺騙的，如此便能免於制裁。