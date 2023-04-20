近期國外網友熱議一則舊貼文，一名網友隨手查看德國知名小熊軟糖「哈瑞寶」HARIBO的包裝，赫然發現綠色軟糖的口味居然不是萊姆或西瓜，而是草莓，這則貼文釣出不少不知真相的網友，還有人直白表示自己20年來都吃錯了。
綜合《紐約郵報》（New York Post）、英國《快報》（Express）報導，國外網友近期熱議一則1年前在社群媒體平台Reddit上引發關注的貼文，一名網友貼出HARIBO小熊軟糖的外包裝，上頭畫出不同顏色小熊所代表的口味，網友在貼文標題寫道「綠色HARIBO小熊軟糖是草莓口味」。
一般看到綠色，消費者通常會直覺聯想到青蘋果、萊姆或西瓜口味，不過綠色小熊軟糖卻是草莓口味，令許多不知情網友大感驚訝。
一名網友震驚表示：「活了20年，我現在才知道綠色HARIBO小熊軟糖實際上是草莓口味的。」
有網友問，「我是唯一不知道的人嗎？」有人誇張說「要叫警察」。也有人說早就知道綠色小熊的口味，只是多年來一直不解為何是草莓口味；另外也有網友揶揄發文者都不看包裝。
發布貼文的網友應該是美國人，根據HARIBO官網，包括德國、日本、加拿大、英國、台灣等販售的經典款小熊軟糖都有6種口味，涵蓋草莓、覆盆子、柳橙、檸檬、鳳梨及青蘋果，其中綠色軟糖確實為青蘋果口味，不過美國販售的軟糖只有5種口味，當中並不包含青蘋果口味，綠色軟糖為草莓口味。
事實上，驚訝綠色軟糖是草莓口味的貼文，每隔幾年就會重新出現在網路上，而且經常受到熱烈討論。2022年一名男子在網路上分享自己整整耍妻子13年的經歷，他說妻子不喜歡萊姆，以為綠色小熊軟糖是萊姆口味，所以每次拆開包裝時，總是把綠色軟糖丟給他吃，他本身知道綠色軟糖是草莓口味，卻沒有告訴妻子，就這樣過了13年，有一天妻子不經意查看軟糖包裝標示，「我看到她的眼睛睜得很大」，接著妻子問他是不是早就知道綠色軟糖是草莓口味，男子也立即承認了。
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