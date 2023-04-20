近期國外網友熱議一則舊貼文，一名網友隨手查看德國知名小熊軟糖「哈瑞寶」HARIBO的包裝，赫然發現綠色軟糖的口味居然不是萊姆或西瓜，而是草莓，這則貼文釣出不少不知真相的網友，還有人直白表示自己20年來都吃錯了。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、英國《快報》（Express）報導，國外網友近期熱議一則1年前在社群媒體平台Reddit上引發關注的貼文，一名網友貼出HARIBO小熊軟糖的外包裝，上頭畫出不同顏色小熊所代表的口味，網友在貼文標題寫道「綠色HARIBO小熊軟糖是草莓口味」。

一般看到綠色，消費者通常會直覺聯想到青蘋果、萊姆或西瓜口味，不過綠色小熊軟糖卻是草莓口味，令許多不知情網友大感驚訝。

一名網友震驚表示：「活了20年，我現在才知道綠色HARIBO小熊軟糖實際上是草莓口味的。」

20 years of living and it’s only now that I figured out that the green haribo gummy bear is actually strawberry flavored — DannyIAC「ベーパーボーイ」// shitting ravenously (@DannyIAC) March 24, 2023

有網友問，「我是唯一不知道的人嗎？」有人誇張說「要叫警察」。也有人說早就知道綠色小熊的口味，只是多年來一直不解為何是草莓口味；另外也有網友揶揄發文者都不看包裝。

calling the police over whether the green haribo gummy bears are strawberry or apple https://t.co/VxXUWOLsHM — Gxxd Boy✨ (@einfach1erik) March 8, 2023

It's always been strawberry. And strawberries are green majority of their life, only turning red when closer to ripe for harvest. So it actually isn't weird at all. Not reading food labels is weird. — Dustin Yetman (@DYetty89) April 19, 2023

發布貼文的網友應該是美國人，根據HARIBO官網，包括德國、日本、加拿大、英國、台灣等販售的經典款小熊軟糖都有6種口味，涵蓋草莓、覆盆子、柳橙、檸檬、鳳梨及青蘋果，其中綠色軟糖確實為青蘋果口味，不過美國販售的軟糖只有5種口味，當中並不包含青蘋果口味，綠色軟糖為草莓口味。

TIL that the green bear in Haribo in the US is actually strawberry flavor but it's apple in the UK 🥲 never forget what they took from us. pic.twitter.com/fG6Nr7nKHz — lex ♡ {edtwt} (@lexthelurker) April 18, 2023

事實上，驚訝綠色軟糖是草莓口味的貼文，每隔幾年就會重新出現在網路上，而且經常受到熱烈討論。2022年一名男子在網路上分享自己整整耍妻子13年的經歷，他說妻子不喜歡萊姆，以為綠色小熊軟糖是萊姆口味，所以每次拆開包裝時，總是把綠色軟糖丟給他吃，他本身知道綠色軟糖是草莓口味，卻沒有告訴妻子，就這樣過了13年，有一天妻子不經意查看軟糖包裝標示，「我看到她的眼睛睜得很大」，接著妻子問他是不是早就知道綠色軟糖是草莓口味，男子也立即承認了。