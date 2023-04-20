據日媒報導，有25家美國國防承包商將於5月初派代表來台，商討美台共同生產無人機與彈藥，4年來美國首次派出聚焦國防工業的大型代表團訪台。前立委郭正亮19日在《明亮看世界》節目談及美債賣不動的話題時，前國安會副秘書長楊永明提到軍工複合體會買。郭正亮雖強調美國軍工複合體總市值比想像要低，但楊永明指出，全球國防預算1.2兆美元，其中一半用在軍備，整個軍工複合體的相關產業、供應鏈還是很龐大。

「拜登的舉債上限可以再增加1兆，舉例啦，那如何增加？」郭正亮表示，那勢必又要發美債了，那誰買？所以他這個是法律上允許增加舉債上限，但不見得能實現。實現就是說要讓這個錢能進入貨幣市場，那你美債要賣得動，不然你怎麼進入整個市場？

楊永明強調，「有一個單位會買，軍工複合體會買！有沒有道理？」郭正亮直言，「軍工複合體...那個個別企業很有限！」

「我有看過一個資料，美國軍工複合體的總市值，事實上比你想的要低非常多！」郭正亮指出，這要看你怎麼定義軍工複合體，不能把華爾街都參進來。比如說波音，波音防務年營收100億美元，波音民航年營收是500億！波音整家公司的年營收是600億。所以如果單獨算完全軍工的，那最大的就是洛克希德·馬丁，他的市值大概只有3、4千億而已。

楊永明提到，這是比較狹隘的算法，如果把美國前5大、或25大，甚至加上全球，大概差不多...記得是前年的數字，全球國防預算加起來，是1.2兆美元左右，美國那時候差不多7000億左右，但是今年增加到8400億。國防預算也不是全部拿來買軍備，每個國家花的不一樣，但是大概一半左右。再加上軍備的研發或其他預算，這個角度算是有限。但是整個軍工複合體相關的產業，講供應鏈好了，還是很龐大。