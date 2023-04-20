台灣民意基金會發布2024最新民調，媒體人韋安19日在臉書發文研判，若本周六投票，侯應該可贏賴30、50萬票，而順利當選。他強調，「受信任、有溫度」2大優勢，讓侯友宜耐打和續航力十足。侯友宜目前為止用到的，僅是組織能量和選舉策略招數的5分之1而已。一旦正式被提名，才會用出全部的真功夫。當對手們拼命快跑，子彈和招數出了快一半。刑警出身的侯友宜還是在準備和佈局，他的「槍」還沒有真正掏出來。

韋安提到，為什麼一個月間，侯友宜就能逆轉局面？一是侯友宜長期的作為，讓人民對他「最信任」；二是侯與百姓之間，相互間「有溫度」。美麗島電子報有長期系列政治人物「信任指數」調查，台灣民意基金會則也有系列性政治人物「感情溫度」排行調查。在這2項調查中，侯友宜長期以來一直維持領先地位（偶有被超越）。

韋安強調，「信任」是人民對侯施政表現、政治風格，建立在理性基礎上的肯定。「溫度」則是百姓，對侯人格特質、言行舉止，構建在感性基礎的認同。在理性、感性構成的2元素，受信任、有溫度的基礎之下，才能讓侯友宜經歷再大風浪，都能克服障礙和危機，表現出穩又強。

韋安指出，侯友宜之所以最被台灣人信任，最大原因就是，侯從單純、淳樸的父母身上學到的做人做事之道，「話少說，事多做，負責任」。長期對侯友宜各式各樣的言談舉止印象，以及資訊的疊加，會讓公眾覺得，他接地氣，與民有共同的認知和思維模式。此外，民眾眼裡侯在親切隨和中，附帶著高情感值。不是與民有差異的政治人，而是有血有淚，和普通人一樣有真感情。感情溫度民調侯的高分數，正反應此一現象。

韋安直言，感情溫度是雙向非單向的，侯與人民間建立強韌的感性連接。讓他成為於與人民最靠近，會同悲共歡的自己人。而且是可信任、辦事牢靠的自己人。目前為止，侯友宜只針對黨內提名蹉跎做出一些局部反應。用到的僅是組織能量和選舉策略招數的5分之1而已。一旦正式被提名，才會用出全部的真功夫。當對手們拼命快跑，子彈和招數出了快一半。刑警出身的侯友宜還是在準備和佈局，「槍」還沒有真正掏出來。