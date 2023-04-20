美國阿拉巴馬州上週六（15日）一場小鎮慶生會傳出槍響，4死32傷。調查人員週三（19日）宣布，警方逮捕了2名年齡各為17歲、16歲的青少年，並控以謀殺罪名。檢方表示，2名嫌犯以成人身分受審。

美聯社報導，案發隔天16日至今，這是警方頭一次就此案對外發言。

美國阿拉巴馬州慶生會槍擊案，警方宣布逮捕2人。

根據阿拉巴馬州法律，法院週五（21日）會為遭到逮捕的2名青少年開庭決定保釋金。州檢察官賽格斯特（Mike Segrest）說，2名就逮的青少年分別是17歲的泰瑞克麥考勒（Ty Reik McCullough）與16歲的崔維斯麥考勒（Travis McCullough），2人將以成人身分受審，檢方會要求法官讓兩人在不予保釋的條件之下羈押。按照阿拉巴馬州州法，年滿16歲被控以謀殺罪名的嫌犯，即以成年人身分受審。

他說，32名傷者之中仍有4人生命垂危，接下來檢方會對2名嫌犯控以更多罪名，「不只死者，我們要確保所有受害人獲得正義伸張」。

慘案發生地點是阿拉巴馬州一處寂靜的小鎮達德維爾（Dadeville），居民僅3200人。槍擊現場是一處舞蹈教室，距離法院大樓廣場不遠，案發當天用來替鎮民艾麗希絲陶德爾（Alexis Dowdell）舉辦「甜蜜16歲」慶生派對。

多名目擊者稱，在壽星的母親暫停派對、要求身上帶著槍的賓客離場之後，好幾人突然就此開槍掃射，造成4人死亡，其中一人是壽星艾麗希斯的哥哥菲爾（Philstavious “Phil” Dowdell）。菲爾在槍響一剎那把妹妹往地面壓去躲避子彈，自己不幸中槍，最後在妹妹的懷裡嚥氣。

Five people remained in critical condition after a shooting at a teenage birthday party in rural Alabama over the weekend left four dead https://t.co/xwOQFycPHt pic.twitter.com/d5iag8K18e — Reuters (@Reuters) April 18, 2023

菲爾與另一名死者都是當地達德維爾中學高年級學生，家人計畫再過幾個月要幫他們慶祝畢業，結果變成籌辦喪禮。另外兩名死者也是年輕人。

菲爾是當地美式足球明星球員，接下來進大學也計畫打球。其他3名死者包括：與菲爾同校同球隊的17歲學生史密斯（Shaunkivia Nicole “KeKe” Smith）、去年才從歐佩萊卡中學（Opelika High School）畢業的19歲女孩柯林斯（Marsiah Emmanuel “Siah” Collins），有一副好歌喉，今年秋天準備念大學；2018年從達德維爾中學畢業的23歲校友霍斯頓（Corbin Dahmontrey Holston），中學時期也是運動好手。前途光明的三個年輕人，就此死於槍下。

霍斯頓的母親說，兒子那天去派對現場是為了照管家中較年幼的親戚，免得惹上麻煩，兒子剛到場就發生槍擊案，他把親戚拉到安全地點，自己卻送了命。

阿拉巴馬州執法署（Alabama Law Enforcement Agency）先前表示，現場僅發現手槍子彈的彈殼，並無證據顯示有人使用火力強大的步槍。調查人員一再呼籲民眾提供線索，包括影片。執法署不願透露警方逮捕的2名青少年羈押地點，也不願說明2人在受到控告時是否仍處於拘留狀態。

美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，CDC）數據顯示，阿拉巴馬州2020年在全美槍擊案發生率位居第5。