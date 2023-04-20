新北市長侯友宜被視為藍營2024總統最強人選，近日他閃電宣布出訪新加坡，引發討論。媒體人韋安談及侯友宜2篇臉書發文表示，侯委婉但態度堅決地表達了「3個戰略新意」：一是向新加坡學習和看齊，爭取更多主動權，以小伺大，弱而不卑，追求提升台灣國際能動性。二是向美中及區域鄰國釋出信息，以和平、尊嚴、互惠等原則謀求台海和平。三是多次並提中華民國及台灣，這一「家國並存，維持現狀」的新台灣共識。

「侯友宜訪新臉書文，釋放出3個戰略新意！」韋安19日在臉書發文提到，有人老是有傲慢與成見，認為侯友宜不懂兩岸、外交。今天看到他們，對侯友宜出訪臉書文，認為「沒重點，無意義」的負評，發現問題出在哪裡？原來這些人，根本自己就沒有兩岸、外交的實務和專業知識，根本自己沒在懂，卻武斷認為侯友宜也不懂。

韋安指出，仔細看了侯友宜2遍這篇臉書文，得出結論，侯用委婉技巧言辭，但態度堅決地表達了「3個戰略新意」：一，向新加坡學習和看齊，爭取更多主動權。以小伺大，弱而不卑，追求提升台灣國際能動性，在複雜國際局勢下，求取最有利的生存空間。美中和國際社會，都應該正視，中華民國的存在事實，2300萬台灣人的民意和期待。

二，向美中及區域鄰國釋出信息：以和平、尊嚴、互惠等原則，創造更多對話與互動。讓中華民國以及台灣這片土地，擁有更多的機會。以此為原則和模式，盡一切努力謀求台海和平、區域穩定。

三，多次並提「中華民國」及「台灣」：「認識台灣這片土地，重視中華民國」；「讓台灣這片土地的所有人民、中華民國這個國家，走向和平繁榮的康莊大道」；「讓中華民國以及台灣這片土地，擁有更多的機會」。再次強調與呼應，前些時候侯友宜所說：「咱就是中華民國，台灣是咱的厝」，「中華民國是我們的國家，台灣是我們的家」，這一「家國並存，維持現狀」的新台灣共識。

韋安直言，這才是務實、有遠見，團結區域，追求共同利益。有益台灣和平、發展的，新外交方向和國際觀。當人還在懷疑，看不懂時，侯友宜在兩岸和外交方面，不僅有完整的戰略主張，而且已經走得很遠了。「每個人都是外交官！」侯友宜出任務了，其他侯選人的具體東西呢？