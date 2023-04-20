韓國男團「ASTRO」成員文彬驚爆在家中身亡，得年25歲。據韓聯社報導，首爾江南局透露，經紀人在韓國時間19日晚間8點10分左右，前往他家中時發現臥倒的文彬，便向警方報案。警方初步推測文彬是選擇了輕生，不過確切的死因還在調查中，屍檢相關事宜也正在討論。而他和產賀組成的小分隊也原定要在本月30日來台舉辦FANCON，消息一出讓粉絲震驚不已。

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