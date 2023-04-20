南韓人氣男團ASTRO成員文彬，19日驚傳在家身亡，得年25歲，而他原本和同團成員產賀組成的小分隊，22日要到澳門、30日到台灣舉辦演唱會，沒想到發生憾事，讓粉絲都難以置信。

文彬19日晚間8點10分左右被經紀人發現在家身亡，立刻打給119，可惜仍不幸過世，警方初步判斷他是輕生，但確切的死因還在調查中，而韓媒報導他的靈堂設置在首爾峨山醫院，由父母與妹妹文秀雅操辦後事，出殯日期是22日。

此外，文彬近期與成員產賀組成小分隊MOONBIN & SANHA活動中，30日本要來台開唱，如今突然傳出噩耗，讓粉絲都難以接受，紛紛湧入他的IG崩潰表示「這不是真的吧」、「請告訴我這是謊言」、「我真的哭慘了」。

童星出身的文彬，8歲時就以「東方神起」的《Ballons》MV中允浩的幼年時期一角出道，11歲時又在韓版《流星花園》中飾演金汎的幼年時期，2016年組成團體ASTRO出道，今年初才以小分隊「MOONBIN & SANHA」回歸，而他的妹妹文秀雅是女團Billlie成員之一。

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