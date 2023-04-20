南韓人氣男團ASTRO成員文彬，19日驚傳在家身亡，得年25歲，而他所屬經紀公司Fantagio也證實消息，悲痛發聲明「文彬突然離開了我們，成為了天上的星星。」

Fantagio 發出正式聲明「很抱歉要向大家傳達悲痛、心痛的消息，ASTRO成員文彬於4月19日突然離開了我們，成了天上的星星」，公司也表示雖然不能和家屬相比，但包含公司全體藝人、工作人員皆陷入哀痛與衝擊，並呼籲外界能停止惡意猜測，根據文彬家人的意願，葬禮將低調進行，由家人、親朋好友和公司同事參與，「再次向故人最後一程獻上深深哀悼」。

而根據韓媒Dispatch（D社）報導，人在美國的隊友車銀優，聽聞噩耗也緊急返回韓國，其他成員也是相當震驚。

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