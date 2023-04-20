「怪咖系列」紀錄片19日舉辦首映會。（車庫娛樂提供）

金馬導演楊力州監製「怪咖系列」紀錄片昨（19日）晚舉辦6部新片《麻罪犯》、《擒慾女王》、《花開富貴》、《大孩小人》、《獸刑》、《X》首映記者會，率領青年導演與「怪咖」主角們亮相，紀錄片橫跨醫用大麻合法化議題、台灣原生物種保育、兒童人權等，楊力州說：「我拍了一輩子的紀錄片，我相信紀錄片可以改變世界，希望藉由『怪咖系列』3年18個議題，為台灣社會搭起傾聽覺察與同理的階梯，跨越歧視與不理解的高牆。」

前陣子狒狒逃脫遭獵殺的新聞震驚全台灣，《獸刑》取材於屏科大裡面有2000隻因各式原因而來到這裡的野生動物，紀錄了被捕獸夾夾斷雙臂的獼猴波特、馬戲團棄置在狹小鐵籠內的棕熊鮭魚、非法走私住在陰暗地下室的紅毛猩猩佛斯特、人工配種導致基因缺陷的獅虎阿彪。在導演楊力州的鏡頭下，為了更貼近野生動物們的心理，透過替動物配音說話，讓牠們可以把心裡的話說出來，備感用心與真實。

去年勞工影展金像獎長片首獎得主，伍心瑜導演的《麻罪犯》將透過研究學者胡書榕、醫師賴彥合和律師李菁琪的剖析，探索大麻與人類歷史百年來的愛恨情仇，讓我們試著摘除有色眼鏡和刻板印象，重新認識「大麻」。伍心瑜導演願透過這部片，能夠讓大家更認識大麻是什麼？大麻究竟是毒還是藥，亦或是一種「植物」？2022年6月泰國成為成為亞洲第一個種植和消費大麻合法化的國家，面對世界推動大麻合法的浪潮，身在台灣的我們又該如何看待？《麻罪犯》4月28日上映。

朱詩倩執導《擒慾女王》紀錄《華燈初上》影集顧問席耶娜媽媽桑，努力撕去大眾對日式酒店媽媽桑的刻板標籤，且專為女人設立「擒慾實驗室」，探討女性身體自主意識，導演朱詩倩希望夠過該片，能讓女性有更多認識自己的機會，將於5月19日上映；《大孩小人》則是記錄「大人研究社」，是一群研究著曾經也是小孩的大人的社團，藉由小孩研究大人，也主張兒童權利應該由小孩發聲，積極爭取與大人溝通的機會與管道。

《花開富貴》由導演程紀皓執導，片中有「植物獵人」之稱的洪信介，在首映會上以一口台灣國語讓人感到親切，導演說道：「雖然阿改（洪信介）只有高中肄業，但他卻能辨認出數千種台灣原生種植物，還前進世界最重要的展覽之一德國卡塞爾文件展，他專注於自己原本的樣子。」 由朱詩鈺執導的《X》紀錄前台大校長李嗣涔，用科學方式研究氣功、特異功能、手指識字、神佛、外星人等，導演朱詩鈺分享：「聽起來是很ㄎㄧㄤ的議題，但卻是真實有人在研究的故事。」

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