鬼才導演亞瑞阿斯特（Ari Aster）擅長營造心理恐懼的氛圍，並以細膩的劇本跟鏡頭語言打造出獨樹一幟的驚駭美學，開創恐怖片劃時代的新篇章，前2部作品《宿怨》、《仲夏魘》都以不到1000萬美金（約3億新台幣）的預算為片商A24帶來可觀的票房，擁有不少鐵粉，好萊塢大導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）也是頭號粉絲。新片《寶可噩夢》與《小丑》瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）合作，再次引發廣大迴響。

為了拍出理想的「阿寶」，亞瑞阿斯特花了6個月左右讓瓦昆點頭簽約，瓦昆透露出演原因：「劇本完全原創，讓人很興奮，我一直在尋找感覺獨特的東西。我做決定的時候，往往不會根據對方過往的作品，而是他們談論自己想怎麼拍電影的方式。因此與亞瑞阿斯特的對話，讓我做出了決定。」儘管演藝經歷豐富，瓦昆為了這個從未遇過的創新角色絞盡腦汁，針對性格、外表、穿著、聲音等，跟導演探討逐項細節，並求加碼再「衰」一點，加入被人持槍追殺等戲碼來增添劇情張力。

亞瑞阿斯特的才華也深受許多實力派巨星跟導演的欣賞，珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）跟尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）都公開表示想出演他的作品；《仲夏魘》女主角佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）受訪時，分享到自己在《千萬別抬頭》首映會遇到李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）的趣事：「明明是《千萬別抬頭》的宣傳活動，但李奧納多從頭到尾卻只想聊《仲夏魘》跟亞瑞阿斯特，並且非常讚賞，讓我感到很驚訝。」名導馬丁史柯西斯也是忠實粉絲之一，《寶可噩夢》IMAX版本在紐約的活動，他還特別出席並稱讚亞瑞阿斯特是「世界電影中最最傑出的新聲音之一」。

身為新一代的邪典大師，亞瑞阿斯特的作品從不避諱裸露等大膽橋段，連續3部電影在美國都被評為R級，《寶可噩夢》在台灣也將以限制級上映。身為細節控，亞瑞阿斯特從主角身處的環境就有滿滿挑戰道德觀的佈景設計，並且暗藏許多呼應劇情的環節，被笑虧是地獄版的「威利在哪裡」，瓦昆在片場看到佈置物的時候也嘖嘖稱奇：「笑點真的很多，有些東西你反覆看了幾次，會發現許多巧思。我也對亞瑞阿斯特墮落的道德觀感到驚訝，他看起來不像，但真的是一個非常病態的人。」

《寶可噩夢》一般數位版跟IMAX版也將於明（21日）在台正式上映。