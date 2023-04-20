新北市淡水區昨(19日)日有個三代同堂的8口之家發生火警，新北市消防局獲報後派出破百消防人員趕赴現場灌救，其中包含幼童在內的4人救出時已無生命徵象，1人意識不清、3人受輕傷，全部救出緊急送往醫院急救；新北市副市長劉和然、淡水區長巫宗仁以及新北市消防局長李清安也赴淡水馬偕醫院慰問，強調會全力協助家屬後續的處理。

劉和然表示，發生火災過後，目前一家8口分送到4家醫院，分別為淡水馬偕醫院、台北榮民總醫院、新光醫院以及振興醫院，起初有4人救出時已無生命徵象，經過搶救後有1人救回，目前仍有3位搶救中，另外受輕傷的4人也受燒燙傷以及嗆傷，全數送往醫院治療。

他說，後續有1位傷者轉院到三軍總醫院治療，市府後續也會盡力的協助家屬，並代表新北市長侯友宜致發慰問金，希望可以先幫助家屬處理就醫方面的事宜。

劉和然指出，早上後會讓家屬返回事故現場，協助他們清點損失，最重要先確認個人證件的狀況，若是遭到焚毀，後續也會請淡水區公所協助申請補發，其他像是保險以及救助，市府都會全力伸出援手。