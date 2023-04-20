大陸山東省濟寧市泗水縣小河村19日發生一起嚴重車禍。監視器畫面顯示，一輛緩慢行駛在鄉村道路上的大貨車經過市場時，被迎面快速駛來的另一輛紅色大貨車撞擊，後者因車速過快，碰撞後未能停下，直接往路旁騎樓衝去，造成多名正在趕集的民眾躲避不及，當場被撞個正著，導致7死10傷。

《揚子晚報》報導，監控視頻顯示，19日上午10時44分，一輛緩慢行駛在村子道路上的大貨車，被迎面快速駛來的紅色貨車撞到車頭左側，後者速度較快，碰撞後未能停下，直接衝向遠處的行人和私家車輛。不同視角的監控顯示，當時有不少村民在事故中受到撞擊，現場產生了大量灰塵，難以判斷被撞者的受傷情況。

山東爆7死10傷嚴重車禍。（圖／翻攝自微博）

據了解，事故發生位置為穿過小河村的堯王線路段。當地村民表示，「當時是趕集的時間，村子裡很多年紀大的人在那條街上趕集」；在事發現場做生意的攤商透露，當地農曆逢四逢九，都會在街上辦集市，自己在街上開店20來年，第一次見到這樣嚴重的事故，「大概有10多個人受傷被拉走了。」

小河村衛生所證實，當天上午有10多位村民受傷，被緊急送往縣城救治，因為村裡的衛生所並不具備相應搶救能力。泗水縣人民醫院指出，車禍事件中受傷的部分村民被送到了該院搶救，另一部分被送往了縣中醫院救治。根據初步統計，目前已有7人死亡、10人受傷，詳細事故原因和責任歸屬，仍待進一步釐清。

山東爆7死10傷嚴重車禍。（圖／翻攝自微博）

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