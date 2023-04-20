【愛傳媒蔡詩萍專欄】嚴格講，我不能算是瓊瑤作品的鐵粉，不管是她的小說，或改變的戲劇，我過去看的不算多。但，我是個文化觀察者，我能以超脫鐵粉的角度，去衡量評估，一位作家的地位與影響。

以大眾文學的質與量來看，瓊瑤無疑是很具魅力的作家，五十幾部長篇，幾乎沒有不暢銷的。

若再以她的作品，成為影視的題材，往往大賣的加成效果來看，「瓊瑤作品」深入大眾集體記憶的影響，恐怕真是跨越好幾個世代了！

這是瓊瑤女士個人的殊榮，何嘗不也是好幾個世代的讀者、觀眾，人生最美好的成長記憶呢！

我認識瓊瑤算很晚了。理由之一，是我很晚才認真寫作，與《皇冠雜誌》，沒有太早的交結，因而，即使過去有些場合遇見平鑫濤、瓊瑤，也僅僅止於禮貌性的互動。

直到這幾年，瓊瑤女士寫出了她自己的人生回顧，我才突然感覺跟她的距離其實並不遠。

或許是，原來她的寫作，乃出於她對教育體制的一種反彈或，潛遁。

原來，寫作於她，也是把自己躲藏於一塊塊文字，情節，所堆疊出來的人間庭園，在那，她坦然的面對了自己，面對了世界。

人生際遇之微妙，有時也無須多說什麼，彷彿注定。

幾年前，有出版社問我，可以為瓊瑤女士的全集掛名推薦嗎？若可，可以送我一整套。疫情稍稍減緩後，有出版社問我，可以為大明星林青霞的新書幫忙主持見面會嗎？若可，她會跟我先見個面交換意見。

於是，《窗外》的作者瓊瑤，因《窗外》的電影而被挖掘的林青霞，突然之間，全走進了我原本不會與她們倆搭嘎的視線之內，人生太有趣了，如果，我們的窗口始終能朝向遠方的話！

讀了瓊瑤女士的回憶人生後，我一時興起，找到她的臉書，心想試試吧，看看能否聯絡上，只是試試看，不然也真不知道怎麼聯絡....

的確，也是隔了好一陣子，我都沒打算會收到回訊了，卻突然，收到瓊瑤女士非常客氣的抱歉，說她已經很久不看臉書了，沒想到，一時興起打開，卻看到我的訊息⋯⋯

就這樣，幾個月之後，我有了探望瓊瑤女士的安排。就這樣，我在那視野極好的，可以眺望「幾度夕陽紅」的樓裡，與瓊瑤女士聊了天，請她簽了名。

最意外的，是她朗朗上口我的幾本拙作⋯⋯

瓊瑤以一支筆，寫出了上千萬人，為之神往的深情世界，而她卻始終是一個身軀嬌小，言談優雅，舉止禮貌的小婦人，至少，這是我坐在她對面，我站在她身旁，所能感受的直覺印象。

一位小婦人，以筆，寫出了她的燦爛人生，寫出了世間無數人為之傾倒的悲歡離合。

作者為知名作家、台北市文化局長

照片來源：作者提供。

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