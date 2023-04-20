美國公債殖利率攀升，加上英國通膨數據居高不下，加劇市場認為央行將繼續升息的預期，同時投資人正消化最新企業財報，美股主要指數今天幾以平盤作收。
道瓊工業指數下跌79.62點或0.23%，收33897.01點。
標準普爾500指數下挫0.35點或0.01%，收4154.52點。
那斯達克綜合指數上揚3.82點或0.03%，收12157.23點。
費城半導體指數下挫31.34點或1.02%，收3046.38點。（譯者：陳正健）1120420
美國公債殖利率攀升，加上英國通膨數據居高不下，加劇市場認為央行將繼續升息的預期，同時投資人正消化最新企業財報，美股主要指數今天幾以平盤作收。
道瓊工業指數下跌79.62點或0.23%，收33897.01點。
標準普爾500指數下挫0.35點或0.01%，收4154.52點。
那斯達克綜合指數上揚3.82點或0.03%，收12157.23點。
費城半導體指數下挫31.34點或1.02%，收3046.38點。（譯者：陳正健）1120420
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