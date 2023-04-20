新北市長侯友宜19日起率團訪問新加坡，雖市府定調此次出訪主要就城市的經濟文化發展、新創及科技產業、疫後經濟等面向進行交流，不過外界一致認為，此次訪星就是侯準備進軍2024的起手式，而從隨行人員當中也看出端倪，除4位女性局處長外，在去年九合一選舉擔任侯選辦發言人的吳亮賢、王敏旭皆一同隨行。

新北市府日前突然公布，市長侯友宜將於今起展開4天3夜的新加波出訪行程，根據城市經濟文化發展、新創及科技產業、青年創業、推動聯合國17項永續發展目標SDGs、疫後經濟發展、性平與民生議題等範疇，與新加坡展開城市交流，參訪單位包括南洋理工大學新創基地NTUitive在內的新加坡公私部門。

另外市府也將利用這次機會，對星國行銷新北的重大建設與大型活動，包括新北市美術館、7月城市藝術節、10月台灣設計展等；新北歡樂耶誕城，藉此提升新北的國際能見度。

不過選擇出訪新加坡的傳聞，從農曆年前就一直時有所聞，因新加坡具有特殊國際地位，不僅是過去「辜汪會談」、「馬習會」的舉辦地點，媒體人也分析，星國也是華人社會，戰略地位與台灣類似，最後就是新加坡總理李顯龍在美中之間扮演重要的緩衝角色，所以該國一直被視為侯友宜補足外交學分的重要國家。

此外，從隨行人員來看，負責市府國際交流的秘書處、新聞業務的新聞局2單位局處長陪同出訪非常合乎邏輯，而府方定調的交流面向包含經濟產業及青年創業，因此經發局長及青年局長隨行也是理所當然，不過去年九合一選舉期間，在侯選辦擔任發言人角色的吳亮賢、王敏旭也在隨行名單當中，留給外界很大的想像空間。

吳亮賢、王敏旭在去年選戰期間，負責侯辦議題攻防的重要任務，選後侯友宜以115萬票高票勝選連任，因此2人也分別進入市府新聞局、城鄉局擔任媒體聯繫工作，然而此次出訪，城鄉局長並未在隨行人員名單當中，其中王敏旭隨行出訪，更容易令外界聯想侯團隊已在為2024整軍。

而過去各界解讀，侯友宜將透過出訪來強化自身國際外交學分，然而面對選戰，相關論述絕不可能由侯一人之力操作，因此吳、王2人隨行，被視為幕僚將為未來的2024選戰見習，強化相關論述能力，以便未來在大選期間能夠提供相關分析及議題操作策略。