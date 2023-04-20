花蓮規模3.6地震 最大震度3級 06:522023/04/20 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮規模3.6地震 最大震度3級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，20日5時41分發生芮氏規模3.6地震，地震深度7.3公里，震央位於花蓮縣政府南南西方31.0公里（位於花蓮縣鳳林鎮），最大震度花蓮縣3級。（編輯：陳正健）1120420 宜蘭縣近海規模4.5地震 最大震度3級 11：26花蓮規模4.1地震 最大震度4級 凌晨規模3.6地震！5縣市有感 最大震度3級 #6地震 #花蓮縣 #花蓮 #規模3 #最大震度3級 也許您會感興趣 推薦閱讀 凌晨03：17台東極淺層地震 最大規模4.0、震度2級 05:162023/04/17 生活 守護百年瓊崖海棠人行道 花蓮市公所修建觀景平台 17:452023/04/14 生活 大專錦標賽 首次前進花蓮 22:552023/04/16 體育 花蓮大禹嶺淨山 「蜘蛛人」清出4噸垃圾 驚見機車、洗衣機及獵槍 15:122023/04/18 生活 花蓮試辦6條接駁路線 連結宜蘭、南投在地景點 21:142023/04/18 生活 可惡至極！6次酒駕男又再犯 撞斷8旬老翁腿還肇逃 13:452023/04/15 社會 台電甄選花蓮釋出8名額 花蓮高工一口氣包辦6個 12:222023/04/16 寶島 2年流標13次 花蓮大橋重建計畫預計6月開工2026年完工 15:012023/04/17 生活 疫別三年 花蓮秀姑巒溪泛舟鐵人三項6月強勢回歸 15:502023/04/19 體育 花蓮高中學生獲「奧林匹亞國手」資格 5月出戰蒙古為台爭光 09:162023/04/18 寶島 花蓮垃圾問題有解 台泥焚化廠7月試營運 19:142023/04/19 生活 花蓮兩潭自行車道優化 景觀橋至曙光橋鋪上彩色瀝青 15:222023/04/15 生活 花蓮國內航班乏人問津 傅崐萁要求民航局調增班次 14:392023/04/17 政治 謝忻太魯閣登山遇地震 秒「驚慌抱樹」崩潰喊：我真的要瘋了 07:002023/04/19 娛樂 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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