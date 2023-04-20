新北市長侯友宜第二任期首度出訪，選擇的地點是曾經訪問過的新加坡，但這次的出訪相較上次而言，更具重大意義，因為侯目前身為國民黨2024最熱門的總統人選，此次出訪雖定調為「城市」交流，但更重要的是能藉此向外界釋疑，說明他本身具備國際、外交層面的能力，此外，新加坡在美中台關係中扮演微妙角色，若能在此行強化其兩岸論述，將更有益於問鼎總統大位。

僅管沒有刻意隱瞞出訪一事，但侯市府對於此次的行程可以說是以謹慎為最高原則，從行前的行程保持低調，對於可能會見當地官方什麼層級的部門、官員完全保密到家，每日行程也都由負責國際交流的秘書處全權主導，連負責媒體聯繫的新聞局都只能被動接收訊息後，於前一晚再對隨行媒體採訪團公布。

侯友宜本人也秉持一貫親民風格，與一般民眾一起搭乘經濟艙，出關也未申請禮遇通關，完全跟普通人一樣，抵達當地後，也未申請相關禮遇，不過星國方面秉持國際外交禮儀，仍主動派出當地的禮遇官派車接送侯至下榻的飯店，但並未見其他政府官員接機，也算是符合新加坡針對美中台情勢的一貫態度。

新加坡因其特殊的國際地位，總理李顯龍在美中之具有緩衝角色，並在美中台之間試圖取得平衡，因為對星國而言，最重要的仍是亞太區域的和平，並不會刻意靠攏某一方，所以儘管有媒體人直言，在這樣的前提下，侯友宜此行或許很難達成重大的外交突破，但絕對不會扣分。

因此，此次的訪問行程，就城市面向而言，可透過與當地各公私部門的交流，吸收經驗轉化為適合新北的施政方向，並持續加強新北市的國際能見度；對侯友宜本人而言，則是向外界宣示本身具備國際、外交能力的絕佳機會，甚至有機會強化其兩岸論述；對國民黨而言，當侯友宜持續展現過去受到質疑的能力後，便更能理所當然定於一尊，證明「最強母雞」實至名歸，安心迎戰2024。