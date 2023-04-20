有錢就是任性？中國山東省日照市有民眾撿到7萬多人民幣（約31萬新台幣）現金，警方循線找到失主，原以為是不小心弄丟，沒想到詢問女子之後，竟得到「心情不好」的答案，讓人大開眼界。

有民眾撿到一個包包，打開一看裡面裝了7萬多人民幣現金，連忙報警處理。員警根據線索，找到了一名綁馬尾的女子。透過畫面可見，警方詢問：「妳當時是不小心掉了還是怎麼回事啊？」結果女子只是淡淡回答：「不要了」，這讓他們大吃驚，不解為什麼，於是繼續追問，才發現只是「心情不好」，就亂丟錢洩憤。

後來，員警把包包還給女子，並對她進行一番勸導，要她下次不要再亂丟，「別再扔了，聽見了嗎？這好心人說不定給妳撿了還能還給妳；不是好心人，撿了給妳拿走妳都不知道」。

消息曝光後，引發熱烈討論，網友紛紛留言，「扔哪了我去撿」、「以後心情不好請隨時聯繫我，隨叫隨到，撿不撿錢的不要緊，就是想一己之力讓你開心」、「我想做她的朋友，尤其是在她不開心的時候，在她身邊安慰她」、「扔給我吧！求求妳了」、「不是因為沒錢才心情不好嗎」、「要對自己好一點」。

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