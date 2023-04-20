大陸女子劉芳芳（化名）2020年5月在南京市鼓樓區一家醫院，剖腹產下一名男嬰，醫生建議送至南京市兒童醫院並放入保溫箱裡觀察。同年6月1日，醫院說孩子狀況不好，必須轉到新生兒重症監護室去，讓父母錯愕不已。沒想到，劉芳芳後來才知道孩子轉科室的真正原因，竟是護士在他的靜脈血管中泵入了配方奶。

綜合陸媒報導，護士當時在孩子的靜脈血管中泵入了配方奶。事發後1個小時，其他護士巡視才發現，經組織搶救，男嬰生命跡象趨於平穩，隨後被轉入新生兒內科病房繼續治療並觀察。經過9天治療，先前異常的凝血功能恢復正常。同年7月中旬，該院給男嬰進行康復治療。

劉芳芳稱，他們獲知真相時已被醫院集體隱瞞了5天。對此，院方解釋，「因考慮患兒母親的身體原因，當時暫未告知家長患兒轉科治療的真實原因。」 2021年1月25日，南京市衛健委作出《行政處罰決定書》，對護士顏某作出警告和罰款5萬元的行政處罰決定。對醫生蔣某和科室主任唐某等7人，進行警告並罰款1萬至3萬元。

南京市衛健委表示，經調查證實護士行為存在操作失誤，構成醫療差錯，無法證實存在故意行為。劉芳芳夫妻不服南京市衛健委對護士顏某的處理，請求法院撤銷對方當時的處罰決定並重新作出行政處罰。2022年11月7日，南京江北新區法院一審判決稱，撤銷被告南京市衛健委當初對第三人顏某作出的《行政處罰決定書》。

一審宣判後，南京市衛健委不服，上訴至南京市中級法院，請求撤銷一審判決，駁回劉芳芳夫妻倆的起訴或全部訴訟請求。2023年3月29日，南京市中級法院終審判決稱，一審判決認定事實清楚，適用法律正確，程序合法，駁回上訴，維持原判。

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