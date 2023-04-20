有愛貓飼主把21隻貓咪寄養在彰化縣的「毛想家─浪浪救援中途」，一個半月之後，9隻成了冰冷遺體，其餘12隻也營養不良、嚴重脫水，還併發傳染性腹膜炎，飼主一怒之下而向動保處檢舉，而動保處卻表示事發當下立即有派員勘查，相關環境並無不妥。

民眾黃小姐怒指，自己原在印刷廠裡飼養了21隻貓咪，但那裡去年6月要維修，施工噪音恐會對貓咪造成影響，因而四處尋覓適合的中途收容處所，最後找上她曾贊助過飼料的中途之家─「毛想家」，沒想到此舉卻是親手把愛貓送進了煉獄。

雙方達成初步共識後，黃小姐也將原本愛貓所使用的家具、飼料、貓砂等寄送過去，協調過程中她曾多次向李姓負責人（李女）表達希望能先前往園區看看，卻都被巧妙拒絕，黃小姐只好依約定日期直接將貓咪裝籠載往園區。

民眾黃小姐怒指，當初因為印刷廠欲整修，才會找上毛想家寄養，不料45天，21隻貓竟9死12傷。圖為黃小姐原先養貓處。（圖／翻攝畫面）

貓咪進住毛想家之後，李女不斷向黃小姐回覆貓咪狀況良好，卻拒絕拍攝相關畫面，直到寄養45天後，李女才點頭答應讓黃小姐及友人前往探視，那時才發現李女並沒有做到「將21隻貓放在2樓獨立房間」的承諾，而是把黃小姐的貓與自己的貓混養在一樓。

黃小姐發現貓咪們身體狀況不佳，且李女帶出來的5隻貓已有一隻失去生命跡象，黃小姐立即決定要將剩下的16隻貓咪全數帶走，但李女所交出的貓明顯不是黃小姐所有的，來來回回抓了7、8次，仍有7隻貓不知所蹤。李女眼見瞞不住，才坦承從寄養的第18天起貓咪身體開始出現狀況，且以平均3到5天的速度死亡。

這過程飼主不但完全不知情，已經死亡的貓咪更在未經飼主的同意下，直接被送往火化，僅剩一堆骨頭；還有2隻貓屍是在李女家中的冰箱裡被找到，而送醫搶救的貓咪中，有一隻花玳瑁因嚴重營養不良，醫生完全無法抽出血，建議飼主將牠安樂死；倖存的12隻更是個個營養不良，並有嚴重細菌感染，這樣的結果顯然讓黃小姐完全無法接受，憤而向動保處檢舉毛想家「虐貓」。

黃小姐怒控，李姓負責人在貓咪死亡時，不僅沒有告知他們，甚至還有2隻愛貓是在冰箱裡找到屍體。（圖／翻攝畫面）

彰化縣動保處查訪後發現並無明確證據可證明毛想家有虐貓的行為，黃小姐為了替枉死愛貓討回公道，因此已向法院提出民事毀損告訴，要讓毛想家替自己的行為付出代價。

據了解，毛想家約在2019年成立，在本案疑似虐貓事件發生之前，毛想家的李姓負責人以匿名「塵塵陳」活躍於各大寵物社團中，她因收容、救援浪浪而登上多個流浪動物組織的版面，甚至成為NGO對外宣傳、募糧、募款的推廣大使，當時李女還曾怒爆料南部某寵物繁殖場拿「淘汰犬隻」做無本生意，踢爆自稱「搶救種犬」卻利用淘汰種犬向收養人收取數千元至數萬元的「收養費」。

直到本案虐貓事件爆發後，相關NGO組織為避免爭議延燒，在第一時間便斷了對毛想家的糧食資助，但相關推廣影片廣告卻仍在臉書上不斷循環播放。如今李姓負責人也難以維持狗園運作，讓人不勝唏噓。

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