彰化縣的浪浪中途之家「毛想家」遭民眾控訴，收容了21隻貓卻在一個半月後造成9死12傷，飼主黃小姐向動保處檢舉「虐待動物」未果，憤而向法院提告。本刊直擊該處發現環境髒亂不堪、鼠輩橫行，而李姓負責人（李女）則出面喊冤，強調自己絕對沒有虐貓。

實際走訪位在彰化縣福興鄉的毛想家，從外觀看來與一般民宅無異，綠色的鐵門長年深鎖，庭院被堆滿了回收物及滿滿的鐵籠，狗叫聲此起彼落、震耳欲聾，飼料、罐頭被放在一旁被陽光曝曬，整個環境髒亂不堪，不時還能看見鼠輩肆意妄為的探出頭來，大膽吞下狗飼料，這些橫行的鼠輩有的慘遭狗兒生吞活剝，而被關在籠中的狗狗身上則有大大小小的傷口。

年約40餘歲的李女強調，當初是念在黃小姐幫了狗園不少忙，才會在黃小姐有需要時答應讓21隻貓咪寄養，她也承認在發現貓咪死掉後，確實沒有在第一時間通知飼主，且貓咪在她這裡出狀況，確實是她無法逃避的責任，她對此深感抱歉，但該給貓咪的食物從來沒少過，不然自己所飼養的貓也不會安然無事。

李女強調，當初自己真的只是想幫對方的忙，不然以外面行情來看，一隻貓咪中途費用可以收到1500元來看，她只有在當天收了黃小姐所給的6000多元紅包，與事後所匯的2萬元款項，「真的不是為了要賺錢，不然也不會為了毛小孩能吃一口飯，身上揹了600多萬元的債務，每月還要負擔5.5萬元的房租，加上水電的話更直逼7萬元。」

負責人指出，因虐貓事件影響園區裡幾乎要斷糧，但實際前往卻可以看見，相關物資在大太陽底下曝曬，更有成箱完整罐頭因此腐敗。（圖／翻攝畫面）

她也哭訴，毛想家被控虐貓後，已嚴重影響到NGO組織的飼料支援，以目前收養190多隻浪浪和45隻貓咪來看，一天就得吃掉12包20公斤重的狗糧，如今慘被斷糧，只能就現有的狗糧數量能撐一天是一天。

對此，彰化縣動保處也表示，由於該案是在事發後的第10天才接獲通報，儘管稽查人員隔天就立即前往查看，卻未發現有任何異狀，毛想家裡面所飼養的貓咪也一切正常，並無虐貓或不當飼養情形，且關鍵證據貓屍已被火化，無法進一步驗屍化驗死因，所能蒐集到的證據實在有限。

針對此次狀況，動保人士指出，儘管此次中途寄養過程中並無簽訂相關書面契約，但如果有相關對話紀錄佐證的話，仍可以視為雙方口頭承諾。至於李女表示，在同樣飼養情況下，對方的貓咪不吃飼料自己也無可奈何等言論，確實有點不負責，當事人可依自身權益受損情形提出民事求償。

有動保人士表示，台灣現今動保法令看似已相當健全，如飼主真的有中途寄養需求，在選定中途或寵物旅館業者之前，務必要認明有特定寵物業者之「許可證」，在托養之前也務必前往相關環境實地勘查過後，與業者簽訂「書面契約」。如若無書面契約，也可以口頭約定為主要契約，至於相關費用則因各家規定有所不同，在寵物旅館寄養1隻貓咪，1晚約600元到上千元不等，民眾在選定前可以再多多貨比三家。

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