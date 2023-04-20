南韓男子團體ASTRO成員文彬19日被經紀人發現陳屍於住處，得年25歲，所屬經紀公司Fantagio已發出聲明證實消息，震驚南韓演藝圈；然而，有網友發現近期忙著進行巡迴演唱會的文彬，早在7日在前往泰國的飛機上身體就已出現狀況，當時更緊急下機取消行程。

經紀公司Fantagio在7日於官方粉絲團發度聲明表示，文彬原要到泰國進行「2023 FAN CON: DIFFUSION IN BANGKOK」，但到機場後卻出現頭暈的症狀，經新冠檢測後確認為陰性，目前在家中休養，並向粉絲致歉「因緊急狀況造成機上乘客以及機組人員不便，真心感到抱歉，往後也會盡力照顧藝人的健康」；隔日，文彬如期到泰國舉辦演唱會，結束後更開直播想粉絲道歉，怎料卻在12天後發生憾事。

文彬於19日晚間8點10分被經紀人發現陳屍於家裡，經紀人發現後立刻叫救護車緊急送醫，仍是回天乏術，經紀公司Fantagio證實，ASTRO成員文彬4月19日突然離開我們「成為了天上的星星，公司全體包含藝人、工作人員皆巨大的悲傷和衝擊中，也呼籲外界克制進行惡意、揣測的報導」此外，根據文彬家人的意願，葬禮將低調進行，最後寫下「對故人最後一程獻上深深哀悼」文彬的靈堂設置在首爾峨山醫院殯儀館，出殯日期將訂在澳門演唱會那天，也就是4月22日。

南韓警方初步判斷「推測是文彬自我了斷，為了調查真正死因，正在討論是否要進行屍檢」，對此，負責文彬案子的江南警察局低調表示，案件仍在調查中，難以對外發言，目前警方仍在他家裡進行調查。