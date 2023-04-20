登山女神曾格爾去年被控介入富商陳坤保的家庭，遭岳姓正宮依侵害配偶權為由求償200萬，而曾格爾則反控被岳姓正宮「仙人跳」，且點名賈永婕、郁方不要再攻擊她，同時要郁方拿出捐款證明，使郁方(19)日發文，還原老公捐款完整過程，並怒嗆對方也回應3個問題。

曾格爾於16日發長文回擊岳姓正宮，更指名郁方，「我本人的戶頭本來就是公開的，我真的找不到妳有什麼匯款紀錄，如果真的有贊助，公開出來，我全額退款給妳」。對此，郁方19日在臉書上表示，去年年中，老公和朋友保哥約吃飯，席間保哥提到有個女生在爬山需要贊助，「雖然大家都覺得怪怪的，但當下礙於面子都捐款了」，她也說：「我就不懂了，（我老公的錢當然就是我的錢）」突被曾格爾點名她，要她提出捐款證明，使她氣得直說：「我們捐錢給別人，還被叫囂說找不到我的捐款！」

同時，郁方更怒嗆「為什麼你要我的證明我就要提出來？全世界人要你證明吃胃藥可以防護什麼？」、「為什麼去過岳姓正宮的家兩三次，卻不知道男方有家庭有老婆？」、「還要對方刪訊息？」並表示自己的臉書帳號應該是已遭到曾格爾封鎖，未來如果真的收到曾格爾退款，她將把款項捐給慈善協會。

對此，星友們也力挺留言，李培禎「等著看她會不會還」、王瑞玲「我們都遇到詐騙集團了」、女人大律師李怡貞「她有還的話我也一起捐，看她還姊多少我捐多少，最近酸她太多了，要消消口業」。