韓國男子團體ASTRO成員文彬19日陳屍家中，得年25歲，經紀公司也已發出聲明證實文彬「成為了天上的星星」，南韓警方初步判斷「推測是文彬自我了斷，為了調查真正死因，正在討論是否要進行屍檢」，讓大批粉絲得知後十分不捨，尤其今（20日）是文彬媽媽的生日，加上與他親妹妹文秀雅所屬女團Billlie也還在打歌期。

文彬19日驚傳陳屍家中，消息曝光後震驚韓國、海內外粉絲，此外，許多粉絲也相當擔心妹妹文秀雅的狀況，由於兄妹倆感情非常好，自妹妹文秀雅出道後，身為哥哥又是歌壇前輩的文彬，只要妹妹所屬團體新歌預告及MV釋出，文彬總會在第一時間分享，之前更在自己視訊簽售會結束後，參加了Billlie視訊簽售會，兄妹倆逗趣的對話模樣還被文彬記錄在vlog中。

今年年初文彬曾與文秀雅一起出演綜藝節目《戶籍Mate》，節目中兩人一起吃飯、跳舞及玩高空彈跳，也聊到妹妹出道前的狀況，由於妹妹文秀雅當了長達11年的練習生才出道，她透露，自己當時對未來感到迷惘時打給電話給哥哥，文彬一句「希望妳能當歌手」，給了她撐下去的勇氣與信念，最後也成功以女團Billlie出道。

i feel like crying after seeing this… rest in peace moonbin sending prayers to his sister and family, friends and other astro members pic.twitter.com/rFelS82MI2 — ミ☆ (@bIinksupreme) April 19, 2023

不過，文彬坦言，若妹妹不是練習生不會勸他當藝人「某程度妳會變更成熟，但成長得太快了。原本還是累就可以撒嬌的年紀，但我們（藝人）不可以」；然而，節目中文彬和文秀雅玩高空跳傘時，許願希望妹妹在2023年「任何時刻都很幸福」，也約好之後要再一起挑戰一次高空跳傘，如今文彬離世，這個約定永遠無法實現。