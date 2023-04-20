南韓人氣男團ASTRO成員文彬，19日驚傳在家身亡，得年25歲，而他原本和同團成員產賀組成的小分隊，22日要到澳門、30日到台灣舉辦演唱會，沒想到發生憾事，讓粉絲都難以置信。而死因警方初步研判沒有他殺嫌疑，推測有可能是尋短，但有粉絲翻出他的訪談內容，推測他應該是健康出問題。

文彬於19日晚間8點10分被經紀人發現陳屍於家裡，經紀人發現後立刻叫救護車緊急送醫，仍是回天乏術。文彬原要到泰國進行「2023 FAN CON: DIFFUSION IN BANGKOK」，但到機場後卻出現頭暈的症狀，經新冠檢測後確認為陰性，之後便在家中休養，並向粉絲致歉「因緊急狀況造成機上乘客以及機組人員不便，真心感到抱歉，往後也會盡力照顧藝人的健康」。

隔日，文彬如期到泰國舉辦演唱會，結束後更開直播向粉絲道歉，文彬表示：「雖然身體不是很好，但現在沒事。」並坦承自己演唱會狀態不佳並向粉絲道歉，而團員產賀也安慰他無須道歉。文彬接著承諾，表示：「我會努力好起來，也要開始運動，慢慢恢復。這是我選擇的職業，我必須承擔」

此外，還有粉絲找出文彬2022年9月接受韓版《柯夢波丹》雜誌訪問的內容，當時被問到：「如果文彬真的是天使，可以做一件善事，會想做什麼？」文彬回應：「想給自我了結生命的人再次機會。」言談間透露相當心疼輕生之人只能一直懷抱死亡的想法，「但我們活著不會一直想著死亡，只會想著今天要吃什麼、明天要穿什麼，光是想這些幸福的事，一天都不夠用了，自我了斷太可惜也太浪費了。」

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