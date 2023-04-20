台灣民眾每年消耗80億個一次性塑膠淋膜紙容器，疫情帶動的外帶外送浪潮亦帶動用量急增。然而，塑膠淋膜紙容器丟棄時被歸類為「廢紙容器」，無法與紙張一起回收，須花費較多處理程序將塑膠和紙纖維分離處理，回收過程複雜，且淪為十大常見海灘廢棄物。

華紙因應全球推動減塑趨勢，2018年起陸續推出「益利CircuWell」全紙回收容器產品，無塑膠淋膜且防水防油，並符合FDA食品標準、通過美歐生物分解認證，可比照一般紙類進行回收、節省處理效率，發揮循環經濟效應，搶攻非塑食安用紙需求商機。

華紙此次與早餐聯盟合作，推動全紙回收容器進軍國內早餐店，以台灣早餐外食族500萬人推估，每天即省下15噸二氧化碳排放，1年可為台灣減排5000噸二氧化碳，回收纖維可再製成相當於1700萬包再生影印紙的各式環保紙品。

弘爺漢堡表示，多數民眾選擇外帶早餐，每樣商品均需紙容器盛裝，使用數量眾多。雖然更換為全紙回收容器成本確實較高，但碳足跡較低、是對環境更友善的選擇，期盼期盼政府重視相關議題、投入推動環保包材，讓更多業者樂於使用環保非塑包材。

華紙纖維材料事業部總經理陳瑞和表示，全紙回收容器已獲美國速食龍頭品牌採用，去年貢獻華紙整體營收約5％。今年將擴大在台推廣力道，持續與餐飲業者洽談合作，預期今年營收貢獻有望成長至10％，長期目標希望達20％。

而華紙目前在花蓮、台東、桃園觀音設有非塑產線，其中台東廠1條產線生產紙盒、花蓮1條產線生產紙袋、桃園觀音廠則有2條產線生產紙杯。陳瑞和表示，若今年需求成長，不排除再新增產能因應。