隨MG新品牌上市，中華2022年第四季之營業收入、營業毛利及營業淨利都較2021年同期增加，顯示中華本業經營穩健且獲利提升。惟受新安防疫險保單影響，中華依綜合持股認列新安虧損38.72億元，致2022年第四季稅後淨利呈現虧損。

中華去年營收295.54億元，年減5.05%；營業毛利率16.48%，年增0.61個百分點；2022全年營業利益19.40億元，年減4.90%，主要係受合併個體華擎機械航空城土地徵收案的搬遷及員工資遣費用與土地徵收利益認列時間差之影響。

中華2022全年稅後淨利受轉投資公司新安產險防疫險保單一次性虧損而認列業外損失124.99億元之影響，去年稅後淨損76.04億元，年減272.72%，每股虧損14.22元，大減285.40%。此為單一事件產生之一次性業外虧損，排除新安產險影響後，2022年EPS為8.34元，較2021年排除新安產險影響後之EPS 7.05元成長，顯示業內與業外(不含新安產險)獲利持續提升。

雖受認列新安產險損失影響，考量本業仍有獲利，且保留盈餘尚充足，故每股配發4元現金股利，以周三收盤價69.5元計算，現金殖利率達5.75%。

防疫險保單已全數到期，相關損失亦於2022年提列完畢，加上中華業務發展穩定，2023年獲利可望回歸正常水準。

中華3月營收33.53億元，年增33.52%、月增17.55%；第一季營收90.76億元，年增25.36%、季增17.89%，創下5年同期新高。

2022年台灣市場掛牌數43萬台(含小車與大車)，2023年疫情後供應鏈與經濟可望逐步恢復，惟整體不確定性仍多，包括戰爭、高通膨及全球升息，預期市場銷量為小幅回升至43.5萬台，但中華積極導入新車型及MG新品牌成功導入下，2023年全年銷量目標達5.3萬台，較2022年台數成長20.7%。外銷四輪目標1050台，年增4.9%；電動二輪目標1萬台，年增54.2%；MG今年銷售目標1.05萬台；三菱年度目標約3.8萬台。

而大陸車市，大陸2023年GDP目前研究機構預估介於5%~6%之間，大陸汽車市場2023全年則預估2760萬台(乘用車+商用車)、成長率3%。惟後續仍須視全球政治、經濟與疫情不利因素對整體供應鏈與需求的影響。

2023年外銷市場方面，中華拓展中東週邊國家、中亞及西非國家，以利用現有中東/中亞據點積極拓展葉門、伊拉克、亞美尼亞及亞塞拜然等週邊國家市場；並深化與現有中東經銷商及貿協合作，尋求拓展奈及利亞及週邊西非國家。2023年預估全年外銷1050台，強化JD/DET冷凍車推廣，爭取中東冷鍊宅配物流新商機，加強推廣得利卡自排車型爭取個人用戶市場，並深化產品差異化策略，以菱利自排限速車擴大美洲off-road市場。

電動二輪市場2022年實際銷售6485台，2022年中華以微型電動二輪車Shine、輕型電動機車EZ1、重型電動機車勁炫125、電動商用機車iE PICKUP等車款，滿足各種型態消費者使用需求，銷售台數較2021年成長20.7%，其中，EZ1車款2022銷售台數達1822台、較2021年成長45.9%。展望今年，2023年預估銷售1萬台，2023第三季將繼續推出EZ2，補足市場目前空缺的換電大動力級距車型，強化整體產品線競爭力與通路布局，深入經營年輕化市場，進一步推升中華電動二輪市占。