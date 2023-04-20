雙方此次合作項目涵蓋廢棄建材回收再製魚礁和藻礁、珊瑚資源調查和復育技術開發、減碳新技術研發、海洋塑膠微粒監測與回收技術、海洋生物活性物質用於生醫領域等多項環保永續計畫，自去年便展開合作，並透過海大教育課程讓集團同仁及眷屬親子共同參與。

鴻海發言人巫俊毅強調，此次與海大合作將以循環經濟理念為基礎，推動環保產品、生態復育、綠能減碳等環境永續措施，深耕綠色環保技術研發與應用，並將透過創意DIY等手作教育，深耕海洋環境永續知識種子，讓大家瞭解永續海洋、維護海洋生態的重要性。

海大校長許泰文表示，珊瑚礁作為海洋生態系統的重要監控指標之一，亦提供豐富的生物多樣性，但現今已面臨生存危機。海大和鴻海合作將能加速推動珊瑚礁保育相關計畫，如環境生態調查、種苗繁殖與復育等，致力促進海底生態復甦與發展。

雙方的海洋永續計畫中，其中一項是攜手新北市及基隆市在地廢建材回收廠商，透過有系統的回收體系結合法國3D列印技術，將廢建材轉化成適合不同物種生存的魚礁、藻礁並投放於海中，改善海洋生物棲息環境，達到培育生物資源、增進生物多樣性的目的。

鴻海環保長洪榮聰表示，集團在聯合國的永續發展目標中，挑選SDG 14保育海洋生態、SDG 15保育陸域生態、SDG 17多元夥伴關係著手，從總部所在地做起、採取具體行動，將陸上建築廢棄物轉化為復育台灣原生物種的海底資源，維護生物多樣性並創造海洋碳匯。

鴻海提出「永續經營＝EPS＋ESG」的經營準則，有感於海洋資源枯竭、廢棄物日增，與海大共同努力朝向「永續海洋-循環資源」目標前進。此次雙方透過跨領域合作，將發揮1＋1＞2的效果，致力復育台灣海洋生態，進一步落實海洋循環經濟永續發展目標。