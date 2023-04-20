關於電動車進度，裕隆表示，目前電動車發展透過鴻華的合作再持續推進產品進程，目前產品包括N7都按照計畫進度正常進行當中。至於n7實際訂單數量，納智捷已經在整理相關狀況；產能方面，三義廠單班產能約5.5萬台，與裕日車(2227)共線生產，三義廠尚可滿足n7需求，而n7工廠產線已準備完工，也啟動試做作業，今年僅有小部分改善，並不會有大額投資。

去年面臨新安東京產險防疫險風波，第一季狀況說明，裕隆表示，針對新安東京2022年防疫險虧損，與去年投資報告雷同是一樣的，以保守原則提列2022年可能之虧損，根據新安東京第一季回饋數據，單季可能仍有幾億元單次迴轉，但金額不大，顯示在去年的提列準備金是足夠的。

裕隆也提到，公司會跟東京海上大股東商談，因為相關減資之後也會按照相關保險局規範，會在六月底之前完成相關法定規定的增資事宜，最終增資金額估會在接近6月之前。

裕隆也啟動CB(可轉債)、現增，改善財務結構以及償還帳上的債務，可轉換公司債CB到款期間會比較早，大概在五月底；現金增資約在六月中下旬，會開始來繳款到位。現金增資和公司債均為7萬張，預計今年第二季可完成募資。

裕隆去年營收年減少1%，主因裕日車及納智捷成車銷售減少所致。去年營業淨利年成長42%，主因裕融營收成長淨利年增加16.64億元；杭州裕隆大樓完工銷售，營業淨利年增加5.34億元。然去年稅前淨利年減少86% ，主因認列新安東京海上產險公司防疫保單損失96.66億所致。去年每股虧損達4.80元，大減兩倍。