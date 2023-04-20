台海議題近年來成為美國選舉的關注焦點，目前正在爭取共和黨總統候選人提名的拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）近日提議，推動每一個台灣家庭擁槍，藉此防範中國大陸。對此，中天新聞昨天(19日)進行街訪，有一位年輕女性就憂慮，槍枝一發下來，小屁孩會先亂掃射吧。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》19日派出記者辮子妹針對「台海局勢升溫，美國共和黨總統候選人提出，每個家庭發一把槍」，對民眾進行街訪。一位馬尾正妹對此直言，「很誇張」、「路上小屁孩拿到槍就會亂掃射吧」。

另外大部分的民眾也持反對立場，稱「他只是希望我們買槍吧，2300萬人就是2300萬支槍，我覺得現階段，民眾大概不會同意吧」、「傻眼阿！傻眼」、「我覺得台灣不適合」、「好恐怖，每天出門可能就會擔心生命安全」、「我覺得可能到最後是自己打死自己」、「廢話一大堆不應該」、「發這個步槍，沒有任何作用」。

除此之外，還有一名剛當完兵的青年提到，「台灣一人一支步槍，還是打不贏」，另有些人也強調，「台灣治安不錯，每個人發一支步槍有點危險」、「我們多少人摸過槍，這是兩回事，他把自己的思維硬要套別人身上，我覺得不適合」；僅少數人希望能發放步槍，稱「要保護自己的家園」。