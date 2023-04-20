大陸《第一財經》20日報導，受經濟好轉、稅費補繳等影響，預計大陸今年財政收入能達到年初增長預期，不過養老等民生支出、債務付息支出、發展支出等有增無減，基層財政收支矛盾依然較大。

今年財政部最新數據顯示，今年第一季，全國地方一般公共預算本級收入3兆4738億元（人民幣，下同），同比增長5％。這一增速較前兩個月提高3個百分點。而去年全年地方這一收入出現下滑。

第一財經報導，目前至少11個省分公開了第一季財政收支情況，北京、安徽、湖南等多數省分財政收入持續回升實現增長，實現第一季開門紅。但也有陝西、海南等地收入出現下滑。而到市縣層面，收入分化更加明顯，苦樂不均。

據報導，今年第一季中國國內生產總值（GDP）同比增長4.5％，好於市場預期。經濟恢復性增長，帶動地方財政收入增長。

根據11個省分財政部門數據，江蘇、河北、北京、河南、安徽、湖南、江西、貴州、寧夏第一季財政收入均實現增長。其中河南（10.9％）、寧夏（10.4％）收入實現兩位數較高增幅。

企業有生產就有銷售，有銷售一般就需要開具增值稅發票。大陸稅務總局數據顯示，今年以來企業的銷售收入增速在逐步回升，今年第一季同比增長4.7％。這帶動了增值稅收入增長。

除此之外，去年對製造業中小微企業緩繳的幾千億元稅費從今年開始陸續到期，部分去年緩繳稅費入庫也帶動了增值稅收入增長。這在製造業大省江蘇體現得更為明顯。

盡管多數省分收入出現增長，但陝西、海南第一季財政收入出現下滑。

比如，陝西省財政廳數據顯示，第一季陝西省一般公共預算收入完成922.45億元，下降4.46％。

受去年煤炭等能源價格上漲，資源型省分陝西去年第一季財政收入同比增長約34％。在去年同期高基數以及今年煤炭等價格下降等因素影響下，陝西第一季財政收入略有下降。其中，陝西今年第一季資源稅收入同比下降約37％。陝西省能源大市榆林市第一季地方一般公共預算收入同比下降約29％。

今年以來各省分財政收入增速繼續呈現明顯分化，而越到基層市縣，分化更加明顯。

根據各地財政部門數據，陝西省主要地市中，榆林市第一季一般公共預算收入同比下降約29％，而鹹陽市收入同比增長約28％。湖北省今年前兩個月主要地市中，鄂州市一般公共預算收入同比下降約36％，而潛江市同比增長20％。

如果到縣一級，收入增幅分化更為嚴重。根據福建省財政廳數據，該省82個縣（市、區）中，今年前兩個月收入增幅最高的是霞浦縣，該縣地方級收入同比增長280％，南靖縣收入增幅墊底，同比下降46.8％。

當然，總體來看，第一季地方財政收入保持穩步增長。

儘管地方一般公共預算收入好轉，但地方非常依賴的賣地收入依然大幅下滑。

大陸財政部數據顯示，第一季地方政府性基金中的國有土地使用權出讓收入8728億元，同比下降27％。

由於去年第二季大規模增值稅留抵退稅導致地方財政收入大幅下滑，因此在第二季低基數及經濟持續復甦勢頭下，不少專家認為第二季度地方財政收入將保持較高增速。隨著低基數效應消退，下半年收入降幅將回落。

根據今年大陸中央與地方預算報告，今年預計地方一般公共預算本級收入11兆7135億元，增長7.6％。地方政府性基金預算本級收入預計7兆4021億元，增長0.4％。在對今年財政收支形勢判斷時，預算報告稱今年財政收支矛盾仍然凸出。

大陸財政部數據顯示，第一季大陸全國地方一般公共預算支出大於收入約2.6兆元。第一季全國地方政府性基金支出大於收入約1.1兆元。這一收支缺口將由中央對地方轉移支付、調入資金、債務收入等來彌補。