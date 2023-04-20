德微因啟動轉型，第1季為新舊設備交替期，營運處於相對低點，第1季合併營收為4.33億元，年減18.03%，營業毛利為1.52億元，年減17.27%，單季合併毛利率為35.2%，較去年同期增加0.33個百分點，營業淨利為7684萬元，年減18.69%，營業淨利率為17.7%，較去年同期微幅減少0.14個百分點，稅前盈餘為7104萬元，年減29.96%，稅後盈餘為7540萬元，年減30.38%，稅前淨利率與稅後淨利率分別為16.4%與17.4%，每股盈餘為1.7元，略為優於公司預期。

德微表示，第1季營業毛利率與營業利益率略優於公司原先預期，主要是因產品組合如：汽車電子與工控等銷貨成長、推升毛利貢獻，以及公司發揮營運管理效能，使公司營業利益率有所改善。

展望第2季，德微公司獲利目標將以較第1季增加30%為努力方向。

德微表示，公司持續朝今年年初設定之月月攀升目標衝刺，尤其隨著新設備逐步到位，預期在第三季進入驗證、試產、與第四季達量產階段之目標，使公司整體產線走向高值化。2023年之德微、將正式邁入高階IDM分離式元器件整合供應商之領域；推動德微邁入新階段之成長期。