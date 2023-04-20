富驊因近期股價漲多，應主管機關要求公告獲利自結數，富驊自結2月稅前盈餘為3700萬元，年增90%，稅後盈餘為2900萬元，年增91%，累計前2月稅前盈餘為5100萬元，年增13%，稅後盈餘為3900萬元，年增13%，每股盈餘0.26元，累計第1季合併營收為12.62億元，年增16.25%。

儘管伺服器市場因庫存調整需求低迷，不過富驊伺服器訂單能見度已達到2024年，其中北美一線大廠Datacenter全新模組化6U Open Chassis伺服器產品開發訂單預計2023年第3季量產出貨，富驊亦與北美IT大廠共同開發4U高密度伺服器新產品，預計2024年第1季量產出貨，為營運添動能。

在新產業佈局方面，今年富驊通過IATF 16949認證，開始投資新能源產品生產設備，目前已有正在洽談的客戶與訂單，同時積極投入電動汽車電池銅鋁排，以及充電樁銅排等相關產品生產，成功擴展新事業版圖，而公司也計畫在墨西哥與東南亞投資新廠區，預計2024年底正式啟用，除了增添生產動能，更有助於就近接洽歐美新客戶。