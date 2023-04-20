元太為全球最大電子紙製造廠商，致力於開發及提升電子紙技術，近年在電子標籤及電子閱讀器市場大有斬獲。為因應市場對電子紙全彩化及大尺寸化的需求，元太自2020年起尋求與夏普合作，並在技術和產品開發方面持續加強合作。

夏普具備先進IGZO背板技術及成熟產能，有利元太開發和製造更符合消費者使用情境的電子紙產品。雙方3月底宣布將在本月上旬推出42吋電子海報ePoster，率先於日本市場進行銷售，結合雙方優勢推動電子海報普及，此次於智慧顯示展中展示最新成果。

夏普表示，此次共展出4項主要商品，皆搭載夏普獨家IGZO背板技術，包括8吋300dpi Gallery、300dpi Kaleido、BW及300dpi Flexible Gallery，打造出擁有更高解析度、更快翻頁速度及更省電的電子閱讀器，為消費者帶來更好的閱讀經驗和價值。

夏普表示，此次與元太透過揭示最新技術與產品，展現出雙方在電子紙領域的專業實力和創新能力。而夏普旗下的日本夏普顯示科技（SDTC）研發部長中村涉也，將於21日上午針對「IGZO backplane for full color EPD」主題進行專題演說。