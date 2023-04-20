中央氣象局對彰化縣及台中市發布大雷雨警報，約清晨5點多，雷雨交加下，國道1號與國道3號彰化路段接連發生3起事故，共造成4人受傷，所幸都無生命危險。國道警方提醒，大雷雨影響能見度及行車，用路人務必小心駕駛，保持安全車距。

今天清晨5點多起，中部雷聲大作，雨勢也相當大，氣象局發布大雷雨即時訊息，提醒慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、溪水暴漲、坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

受大雷雨影響，國道3號及國道1號都接連發生事故，其中國道3號南下192.5公里彰化和美路段，發生2輛車分別自撞護欄事故，2名傷者（20歲男性、17歲女性）肢體多處擦傷，由消防人員送往彰化秀傳醫院治療。

國道1號中山高南下194.5公里彰化路段，也在幾乎同時間發生一起轎車與貨車追撞事故，幸好轎車駕駛（30歲）與貨車駕駛（40歲）都僅輕傷，兩人經送醫都無大礙。