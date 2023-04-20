豐達科有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。豐達科3月營業收入2.63億元、年增78.80%，稅前淨利0.28億元、年增303.48%，本期淨利0.25億元、年增283.21%，每股盈餘0.48元、年增283.16%。

精剛有價證券近期股價異常，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解。精剛2月營收2.58億元、年增223%，稅前純益0.28億元、年增250%，本期淨利0.29億元、年增263%，每股盈餘0.19元、年增171%。前2月營收4.07億元、年增104%，稅前純益0.27億元、年增80%，本期淨利0.27億元、年增80%，每股盈餘0.18元、年增50%。

豐達科、精剛周三股價分別收漲5.19%、2.55%。三大法人操作方面，豐達科已遭外資連三日賣超共453張，加上周三自營商亦再度轉賣超，雖然豐達科股價持續改寫上市以來新高價，但法人亦趁機逢高減單；而精剛獲外資加大力道買超，外資近10日買超共8248張。

2023年以來漲幅，豐達科達71.36%，精剛更高達97.76%漲勢力道。法人評估，除非軍工股出現爆量長黑或是打入跌停等異常現象，相關題材仍有機會持續發燒；不過分析師也認為，小心擦鞋童理論，人多地方恐是危險之處，投資人要留意追高風險。回歸基本面，展望今年營運，豐達科、精剛仍受惠航太持續復甦榮景，精剛更現增啟動，充實營運資金。在產業面上固守航太、軍工與油氣市場，再發展生醫、電動車及運動器材等新興產業。豐達科、精剛今年營運可望持續樂觀。