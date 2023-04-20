台達在全球工業技術博覽會漢諾威工業展正式推出全新品牌價值主張─「Intelligent智慧物聯、Sustainable節能永續、Connecting價值共創」，並結合現場展出以物聯網架構為基礎的創新工業自動化、樓宇自動化與能源基礎設施等解決方案，具體闡述台達如何透過智慧節能的科技，為全球減碳目標做出貢獻。

郭珊珊表示，台達提前4年達成2025年科學減碳目標(SBT)，並進一步承諾2030年前達到RE100，同時自2007年以來連續參與聯合國氣候變遷大會，都是我們在永續上的具體作為，也期待在EMEA市場和更多的夥伴一同合作邁向永續。

台達在2023漢諾威工業展出的智慧製造、電動車充電基礎設施和樓宇自動化解決方案，其中Intelligent智慧物聯–智慧製造解決方案方面，台達此次推出的智慧製造解決方案包括專為流體應用設計的全新開環變轉矩變頻器VP3000系列，運行效率更高，可用於風扇、水泵、空壓機等設備，額定功率高達630kW，同時在無外掛配件下，諧波(THDi)可低至35%，有效改善電源品質。

在Sustainable節能永續–電動車充電和儲能解決方案部分，台達在展會中展示已在全球被廣泛使用的電動車充電基礎設施方案。台達各式充電產品出貨已達200萬具，包括全系列交流充電、直流充電，以及超快速充電樁，應用範圍從住宅、商業空間、車隊到公共充電。

此外，針對安裝空間與施工時間皆有限的客觀條件，台達也推出專為工商廠辦與電動車充電站設計的一體式儲能系統，此系統將PCS、電池、配電、控制與通訊設備集中配置於已預留走線槽的專屬基座，並搭載能源管理軟體（EMS）；且整套系統在出廠前便完成整合測試，到現場只需簡易配線就能啟用。

在Connecting價值共創-樓宇自動化解決方案部分，台達將以其在EMEA區域的兩座辦公室為實例，包括荷蘭Helmond新落成的LEED黃金級綠建築以及Hoofddorp獲BREEAM綠建築認證的35年既有建築辦公室，展示樓宇自動化解決方案於綠建築中的應用。現場同步展出台達的節能EC風扇，展示如何以創新且實惠的方式，為建築及工廠改善空氣品質並減少碳排污染。

台達EMEA(歐洲、中東和非洲)總裁暨總經理Dalip Sharma表示，呼應歐盟在2030年前將碳排減少至少55%的氣候目標，台達EMEA使用再生電力的比率已高達93%，此外，我們更以創新技術實力提供客戶在智慧製造、樓宇自動化、電動車、智慧能源、綠色ICT基礎設施等領域的解決方案，這些尖端科技也幫助我們在荷蘭Helmond的LEED黃金級綠建築實踐超過56%的節能，台達近期在德國Soest新設立的資料中心客戶體驗中心、荷蘭Helmond全新的研發中心以及斯洛伐克的工廠擴建，將進一步強化我們提供解決方案的能力，也是台達對EMEA區永續營運的具體承諾。