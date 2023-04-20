該局說明，111年度稅制面三點新措施。一、111年度每人基本生活所需之費用金額為新台幣19.6萬元，較110年度之19.2萬元，增加4千元。

二、111年度每人免稅額為9.2萬元(滿70歲以上之納稅義務人、配偶及受扶養直系親屬為13.8萬元)、標準扣除額為12.4萬元(有配偶者為24.8萬元)、薪資所得及身心障礙特別扣除額為20.7萬元。

三、執行業務者及私人辦理補習班、幼兒園與養護、療養院所因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，111年度適用之費用率得予調增。

該局進一步說明，111年度稅政面四點新措施。一、提供手機報稅現金繳稅服務，納稅義務人自行繳納稅額3萬元以下者，可利用四大便利商店多媒體資訊機列印繳納單臨櫃繳納稅款；亦可列印手機報稅系統產出之繳款書電子檔繳納稅款。

二、提供手機報稅申請延分期繳稅服務，納稅義務人可介接至財政部稅務入口網(https://www.etax.nat.gov.tw)申請。

三、試辦納稅義務人採網路申報綜合所得稅應檢送之相關附件資料，可透過綜合所得稅電子結算申報繳稅系統(手機板、線上版及離線版)上傳送交，系統開放至法定結算申報日止，如有未及送交者，應於結算申報截止日後10日內送交戶籍所在地稽徵機關。

四、網路申報之退稅案件，經核定退稅者，於112年7月底撥付退稅款；以二維條碼或人工申報方式(不含逾期申報退稅案件)之退稅案件，經核定退稅者，於112年10月底撥付退稅款，欲儘早取得退稅者，可利用網路報稅。

該局呼籲，請民眾多加利用手機報稅，或採平板、電腦利用網路辦理111年度綜合所得稅結算申報，不受時間及空間的限制；如有申報相關問題，只要連結至各地區國稅局網站、財政部稅務入口網或財政部電子申報繳稅服務網，尋找「國稅小幫手」或「啵兒棒」線上解答，24小時服務不打烊，就可以方便又快速完成所得稅申報。

財政部高雄國稅局也提到，112年4月28日起，財政部稅務入口網(https://www.etax.nat.gov.tw)開始提供線上查調111年度綜合所得稅各類所得資料清單服務，並將查調結果產出稅務文件檔案供民眾下載。該局進一步表示，財政部稅務入口網提供下載稅務文件是依據電子簽章法規定產製，與國稅局核發的紙本文件具有同等效力。