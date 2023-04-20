新北市淡水區昨(19日)晚傳出惡火，淡海路一處三代同堂的8口之家發生火警，造成3死1命危3輕傷的慘劇。警消清理火場時發現，起火點位於客廳的神明桌，起火當下火勢猛烈，導致陳姓一家8口逃生路線遭阻斷，受困在屋內，全數身陷火海。

幸運獲救的家屬在醫院得知多名親人命喪火場的噩耗後，在醫院急診室痛哭失聲，無法接受事實，目前並未對外發言。

據了解，這起火警發生在昨日晚間11時許，住在淡水區淡海路一處民宅3樓、房屋約40坪大小的陳姓8口之家，在事發當晚疑似已全數入眠，結果放在客廳的神桌因不明原因突然起火，使整個客廳陷入火海，住在2樓的親戚發現有濃煙竄出後，趕緊報警求救。

新北市消防局當晚11時13分獲報後，立即出動33輛各式消防車、104名消防人員趕赴現場救火；據悉，由於起火的神桌就在客廳，導致逃生路線遭阻斷，再加上事發深夜，陳姓一家無法及時逃離，全數身陷火海。

消防人員到場布線灌救後，依序將受困的人員救出，其中74歲陳姓老婦、陳婦之女58歲陳姓女子、陳婦之子50歲陳姓男子以及陳男幼子4歲陳姓孩童救出時已無生命徵象，分別送往淡水馬偕醫院、北市新光醫院以及北市振興醫院急救，其中陳姓女兒送醫急救後已恢復心跳，但其餘3人最後仍宣告不治

另外死者陳男的長子25歲陳姓孫子意識不清，送台北榮總搶救，陳婦媳婦、陳男妻子42歲李姓女子以及分30歲的陳女之子、19歲陳男次子皆受輕傷，全數送往淡水馬偕醫院治療。

火勢在晚間11時29分即撲滅，燃燒面積達約4.5坪，客廳幾乎全毀，詳細起火原因有待相關單位調查釐清。

傷亡名單如下:

更新大傷表

1：陳男24歲、清醒、淡水馬偕醫院

2：陳男4歲、OHCA、淡水馬偕醫院。

3：陳男52歲、OHCA、北市榮總醫院。

4：陳先生 男性19歲、輕傷、淡水馬偕醫院。

5 : 陳男30歲、輕傷、淡水馬偕醫院。

6：陳女58歲、重傷、北市振興醫院。

7：陳女70歲、OHCA、北市新光醫院。

8: 李女42歲、輕傷、淡水馬偕醫院。