一名新手媽媽分享，裡安裝一款寶寶監視器，某天她和8個月大的寶寶單獨在家卻突然聽到監視器傳出成年男性喊「麻麻」的聲音，讓她瞬間被嚇到，與老公確認不是對方說話以後，立刻將畫面錄下來聯繫客服，怎料一周後客服卻回應說，那聲「麻麻」是寶寶的哭聲加速導致的，讓她當場傻眼，引起網友討論。

一名女網友日前在PTT上分享，4月16日那天老公出門上班，而她則是和8個月大的寶寶單獨待在家，她起床後先餵寶寶喝奶，接著就進去浴室洗漱，但卻突然聽到房間裡面傳來一聲「麻麻」，而且很明顯是成年男性的聲音，讓她感到毛骨悚然。

女網友表示，她很確定那個成年男性的聲音不是老公的，但她還是再度確認老公是否有開寶寶監視器的App說話，老公立刻否認，讓一切變得更加詭異，因為除了原PO與老公之外，應該沒人能透過寶寶監視器說話，因此她登錄監視器App將事發當下的畫面錄下來存檔，並聯繫監視器客服。

女網友指出，隔了一周後得到回應，對方要求她提供主帳號、監視器的序號、手機型號與版本等資料，並再三強調他們的資安做很好，連美國都有認證，因此不可能有駭客。而原PO將廠商要的資料回傳以後，同時也把影片傳給廠商。怎料廠商調查過後卻說，那聲詭異的「麻麻」可能是寶寶哭聲被加速導致的，讓她聽了一頭霧水。

女網友表示，那麼清楚的「麻麻」怎麼可能是寶寶哭聲所致，然後客服還說可能是網路不穩或是連線品質較差才會發生這樣的事情，她進一步詢問，客服則是不斷用同樣的說法回應她「拔麻你好，經工程師確認拔麻提供的時間，除拔麻的帳號有使用攝影機及進行連線外，沒有其他裝置的任何連線喔！謝謝」。讓她不知道該如何是好，也突然不太敢繼續用那款寶寶監視器。

貼文引起網友討論，「影片聲音不像是寶寶的，真的讓人不舒服」、「說是嬰兒哭聲太扯了」、「完全不像嬰兒的聲音，好毛」、「聲音好清楚，有點太毛了」、「天哪太可怕了吧！整個發毛欸」、「覺得是成年男子聲音+1」。