周三收盤，道瓊指數跌79.62點或0.23%，收33,897.01點。標普500指數跌0.35點或0.01%，收4,154.52點。那斯達克指數漲3.81點或0.03%，收12,157.23點。費城半導體指數跌31.34點或1.02%，收3,046.38點。

標普500指數11大類股漲跌互見。公用事業股漲0.78%，漲幅最大；其次為房地產股漲0.55%。通訊服務類股跌0.72%，表現最疲弱，其次為原材料股跌0.31%。科技類股跌0.13%。

升息預期帶動債息走高，亦給成長型股票帶來壓力。

美國10年期公債殖利率上漲2.5個基點，報3.597%，盤中一度觸及3.639%，創下3月22日來新高。通常與利率預期同步的美國2年期公債殖利率上漲6.2個基點，報4.261%。

重量級科技股與科技相關股中，特斯拉跌2.02%、網飛跌3.17%。蘋果漲0.70%、亞馬遜漲1.96%，給大盤帶來支撐。

市場目光仍將緊盯逐漸進入高峰的財報季。根據Refinitiv IBES調查，分析師預期標普500指數成分股第一季整體獲利較去年同期下滑4.8%。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為1.28：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.11：1。

標普500指數有16檔成分股創下52周新高、1檔創新低。那斯達克指數有59檔創新高、123檔創新低。

美國交易所成交量總計約100億股，過去20日均量為106億股。