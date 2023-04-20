小編今（20）日精選5件不可不知的國內外財經大事。美國擬進一步加碼對中國的制裁。美媒援引消息人士透露，美國總統拜登為遏制中國技術和軍事崛起，將在本月推出最新限制美企投資中國的行政命令，不僅限制之嚴將是「史無前例」，且短影音平台抖音海外版TikTok傳也在禁止之列。此外，美國可能提高對中商品關稅，以懲罰中國未履行貿易協議承諾。

【1】美制裁中 力度將史無前例

據Politico報導，拜登政府也開始向美國商會等團體說明這份行政禁令的內容，預計新禁令將要求美企對中國技術企業進行新投資前必須通知政府，並禁止微晶片等關鍵行業的相關交易。

此外，拜登政府也考慮禁止TikTok。另一名高級貿易官員表示，美國可能還會用提高關稅方式，表達對中方未全面履行中美第一階段經貿協議的不滿。

【2】微軟AI晶片 找台積助攻

微軟轉投資OpenAI開發的人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT熱度不減，引發國際大廠爭相布局AI應用，微軟Azure雲端服務提供AI運算，過去主要以繪圖處理器（GPU）架構為主，現決定投入自有AI晶片研發。據業界及外媒消息，微軟將採用台積電5奈米製程及創意矽智財（IP）開發AI運算Athena處理器，以進一步降低AI市場布局的龐大運算硬體建置成本。

【3】裕隆新金雞滿租 估年進帳4億

裕隆汽車（2201）19日舉行法說會，各界關注新北市最大營業商場－新店裕隆城開發進度，裕隆說明，目前正進行室內店鋪裝修及裝潢工程，五樓自行招商部分也皆已滿租，預計9月能如期開幕，未來每年租金收入可達3億～4億元，明年就可開始貢獻獲利。

【4】特斯拉又降價 2成獲利飛了

電動車龍頭特斯拉（Tesla）今年來六度調降美國電動車售價，投資人憂心降價將打擊獲利。特斯拉19日美股盤後公布第一季業績，華爾街預估降價可望帶動首季營收年增26％，不過獲利恐萎縮20％。

【5】通膨揮之不去 美5月升息機率增 油金齊跌

歐美央行高層憂慮通膨的言論，讓人擔心繼續升息，拖累油金19日盤中下跌約2％，黃金期貨每盎司失守2,000美元大關，紐約原油期貨每桶跌破80美元水準。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯帝（Raphael Bostic）認為聯準會（Fed）5月再升息1碼後就「應該足夠」，然後暫停升息以觀察Fed政策如何對經濟產生影響。