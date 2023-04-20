大陸央視新聞20日報導，山東青島市公安局開發區分局19日深夜通報，4月19日17時許，山東科技大學（青島校區）北門外東側人行道上發生一起當街連續對人揮刀案件，造成7人受害，其中一人經搶救無效死亡，其他傷者無生命危險。案件發生後，公安機關迅速出警，將犯罪嫌疑人付某某當場抓獲。目前，案件正在進一步調查中。

大陸媒體轉述網路消息稱，昨日下午五點多，山東科技大學青島校區發生一起嚴重的持刀傷人事件，據說傷人者是山東科技大學退學生，他和他的母親都患有嚴重精神疾病，這次傷人就是和母親一起策畫報復，這次事件是無差別傷人，見人就砍，不分男女，結果很嚴重，有一人受傷太重致死，還有六人受傷。這次事件，鬧得附近居民人心惶惶，出門都加個萬分謹慎。

據傳聞，以前是這個學生偷了電腦被學校開除，就一直謀畫著報復學校，這個消息有待查證，不知真假。有風聞學生4月7日在網上即提出警告，要大家小心，但不幸仍發生。

受害人中，有人因低頭看手機逃避不及，也有提醒，出門在外一定要小心，不要緊盯著手中的手機，要多觀察周圍的環境，發展如果有什麼異常情況，或者有什麼表現不正常的人，那要及時遠離。